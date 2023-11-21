В Днепре мошенники в Telegram и WhatsApp предлагают заработать легкие

В Днепре мошенники осваивают новый вид деятельности – предлагают доверчивым гражданам заработать на лайках и комментариях на площадках интернет-магазинов и в отзывах Google. Потенциальных жертв они ищут с помощью мессенджеров Telegram и WhatsApp.

Как действуют мошенники и как не стать их жертвой – разбирались журналисты dnepr.info.

И хотя мошенники пользуются разными мессенджерами – действуют по одной и той же схеме: заманивают потенциальную жертву легкими деньгами и возможность работать не полный рабочий день. Суть работы, за которую платили бы «легкие» деньги заключалась в том, что разным магазинам, ресторанам, заведениям, продавцам на интернет-площадках нужно ставить лайки или писать хвалебные комментарии. За один лайк обещали платить от 10 до 50 грн, а за лайк с комментарием – до 180 грн.

Предлагают работу с иностранных номеров

Часть мошенников пишет жителям Днепра с иностранных номеров, а часть – уже перешли на номера от украинских операторов.

«Все начинается с вопроса о том, нужна ли дополнительная работа или неполная занятость, потом – обещают платить до 15 тыс грн в месяц. И если ты соглашаешься, просят назвать имя и возраст и обещают, что с тобой свяжется «куратор». И он действительно очень быстро тебе пишет, еще раз проговаривает, сколько ты можешь заработать за один лайк или комментарий, сколько в месяц, что нужно делать», — рассказывает жительница Днепра Татьяна Бордова. Ей мошенники писали два раза и в разные мессенджеры.

Первый раз написали в WhatsApp, но сообщение Татьяна проигнорировала, поскольку номер был не от украинских операторов, а зарубежных.

«Когда поступило такое предложение я просто не стала отвечать. Но мне стали снова писать и уговаривать, мол очень легкая работа, давайте попробуем – я снова проигнорировала сообщение», — рассказывает Татьяна Бордова.

Пишут с украинских номеров и в Telegram

«Второй раз писали в Telegram, также предлагая оставлять отзывы, но уже к товарам, а не заведениям. Когда я стала детально расспрашивать как происходит процесс оплаты: еженедельно, ежемесячно, раз в день, то собеседница стала выходить из себя (это было видно по тексту) и постоянно спрашивала: интересует меня такая работа или нет. А на мой вопрос о том, где они взяли мой номер ответила что телефон им предоставила «служба, где я зарегистрирована», но я не была зарегистрирована ни в одной службе – это меня также удивило, как и оплата – за один лайк обещали платить от 10 до 30 грн, а в месяц обещали, что я могу зарабатывать до 15 тыс грн. При этом работать нужно было не полный рабочий день. Оплата, как для такой легкой работы была довольно высокой, и при этом они искали людей – это было удивительное предложение, очень «легкие» деньги и поэтому это все показалось мне подозрительным», — рассказывает Татьяна Бордова.

Суть мошенничества

Но те, кто соглашаются на такую работу действительно на первых порах зарабатывают небольшую сумму – от 100 до 300 грн. Деньги им переводят на карточку. После – добавляют в «рабочую» группу, где выдаются задания уже сложнее – выкупать товары или бронировать номера в дорогих отелях с оплатой. Чем больше сотрудник выкупит товаров или забронирует номеров– тем больший доход получит. Например, просят выкупить товар, который условно стоит тысячу гривен, а заплатить за него обещают 1,3 тыс грн.

Чем дольше с мошенниками сотрудничает жертва – тем ей приходится выкупать более дорогие товары. Но в один момент «работодатель» исчезает и блокирует «сотрудника» в мессенджерах или просто не выходит на связь.

Отказ мошенников не смущает

«После того, как мне написали один раз в Telegram и я отказалась, на следующий день мне с другого номера, тоже украинского оператора, написали еще раз и также с предложением о работе. Но заработать предлагали уже больше – за лайк с комментарием обещали платить 180 грн. На мой взгляд это нереально большая оплата за такую работу. И при том, что они готовы платить столько денег – они ищут людей – ну это очень было подозрительно. Я сразу отказалась. Но того, кто со мной общался мой отказ не остановил. Они начали меня уговаривать, писать «пожалуйста, нам очень нужна ваша помощь, соглашайтесь с нами работать». Естественно я не согласилась и сразу их заблокировала», — рассказывает Татьяна Бордова.

Как понять, что это мошенники

В полиции призывают соискателей быть более внимательными при поиске работы, не вкладывать деньги в работу в интернете и не платить за услуги по оформлению на работу. Граждан просят быть внимательными в поиске работы и не вестись на возможность заработать «легкие» деньги.

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