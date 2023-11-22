Беременные днепрянки могут самостоятельно выбрать дату начала декретного отпуска: куда обращаться и сколько будут платить

Журналисты dnepr.info узнали, как будут работать новые правила ухода в декрет для беременных.
Новый закон позволяет женщинам уходить в связи с беременностью позже, чем за 70 дней до родов. То есть – при хорошем самочувствии и отсутствии медицинских противопоказаний беременная женщина сможет работать вплоть до родов. Но при этом общая продолжительность отпуска по уходу за ребенком не изменится. Общая продолжительность его, как и раньше, составляет 126 дней. Беременная может уйти в декрет хоть за день до родов и после родов использовать остальные 125 дней отпуска.
Сразу после окончания отпуска в связи с беременностью, женщина может оформить отпуск для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и, таким образом, на несколько недель продлить возможность не ходить на работу, а ухаживать за ребенком.
Если беременная женщина не выражает желаний работать до родов и хочет уйти в отпуск с 30 недели беременности – ей не нужно ничего делать.
Если она хочет уйти в декрет позже –во время визита к врачу сразу после начала 30 недели беременности должна определить дату начала отпуска и написать заявление на имя доктора, который ведет ее беременность. С указанной ей даты и будет сформирован лист нетрудоспособности.
Если роды произойдут до начала указанной в заявлении даты, то отпуск в связи с беременностью автоматически начнется с даты родов.
Основанием для начала выплат декретных средств является больничный. Врач открывает его в начале отпуска в связи с родами. Если женщина идет в декрет с рабочего места, то она будет получать 100% средней заработной платы за весь период декретного отпуска. То есть на протяжении 126 дней. Минимальная сумма в таком случае составляет 213 грн в день.
Если женщина уходит на больничный и при этом официально не работает, то для нее размер декретных выплат установлен на уровне 25% от месячного прожиточного минимума. В 2023 году в Украине это 671 грн в месяц.
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