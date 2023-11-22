Беременные днепрянки могут самостоятельно выбрать дату начала декретного отпуска: куда обращаться и сколько будут платить

Раньше беременные жительницы Днепра и всей Украины уходили в декрет на 30 неделе беременности. При этом, желание самой женщины не учитывалось, в начале 30 недели врач просто выдавал пациентке справку о временной нетрудоспособности. На основании этой справки в система автоматически формировался больничный и он сразу же попадал к работодателю. Но часть женщин при этом продолжали работать. Недавно в Украине вступил в силу закон, который позволяет беременным женщинам самим выбирать дату ухода в декретный отпуск тем самым сохранив себе больше дней для ухода за ребенком.

Журналисты dnepr.info узнали, как будут работать новые правила ухода в декрет для беременных.

Сколько дней длится отпуск в связи с беременностью

Новый закон позволяет женщинам уходить в связи с беременностью позже, чем за 70 дней до родов. То есть – при хорошем самочувствии и отсутствии медицинских противопоказаний беременная женщина сможет работать вплоть до родов. Но при этом общая продолжительность отпуска по уходу за ребенком не изменится. Общая продолжительность его, как и раньше, составляет 126 дней. Беременная может уйти в декрет хоть за день до родов и после родов использовать остальные 125 дней отпуска.

Сразу после окончания отпуска в связи с беременностью, женщина может оформить отпуск для ухода за ребенком до достижения им трехлетнего возраста и, таким образом, на несколько недель продлить возможность не ходить на работу, а ухаживать за ребенком.

Как определяется дата начала отпуска

Если беременная женщина не выражает желаний работать до родов и хочет уйти в отпуск с 30 недели беременности – ей не нужно ничего делать.

Если она хочет уйти в декрет позже –во время визита к врачу сразу после начала 30 недели беременности должна определить дату начала отпуска и написать заявление на имя доктора, который ведет ее беременность. С указанной ей даты и будет сформирован лист нетрудоспособности.

Если роды произойдут до начала указанной в заявлении даты, то отпуск в связи с беременностью автоматически начнется с даты родов.

Размер декретных выплат

Основанием для начала выплат декретных средств является больничный. Врач открывает его в начале отпуска в связи с родами. Если женщина идет в декрет с рабочего места, то она будет получать 100% средней заработной платы за весь период декретного отпуска. То есть на протяжении 126 дней. Минимальная сумма в таком случае составляет 213 грн в день.

Если женщина уходит на больничный и при этом официально не работает, то для нее размер декретных выплат установлен на уровне 25% от месячного прожиточного минимума. В 2023 году в Украине это 671 грн в месяц.

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