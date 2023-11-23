Сколько врачей нужно посетить для зачисления в 1-й класс: правила прохождения медосмотра изменились

Для зачисления ребенка в школу или детский сад родители среди прочих документов должны подавать и медицинскую справку. Для этого они с ребенком должны были обойти несколько медицинских специалистов. Это создавало неудобства не только родителям, которым нужно было найти время на посещение врачей с ребенком и самим детям, которым было сложно высидеть в очередях в поликлиниках. Теперь правила изменились.

Где родителям получить справку для будущего школьника и скольких теперь врачей нужно посетить – узнали журналисты dnepr.info.

Министерство здравоохранения приняло новый, единый порядок медицинского осмотра для зачисления ребенка в школу или отправки в детский лагерь во время каникул. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Теперь все базовые осмотры можно пройти у семейного врача. Он выдает одну справку, где будет указан общий вывод о состоянии здоровья ребенка.

Для этого врач должен провести сбор анамнеза, полное физикальное обследование, проверить есть ли у ребенка признаки острого или хронического недугов, а также сделать замер роста, веса, проверить остроту зрения, слуха, плантографии и ровность осанки.

Все остальные обследование могут быть назначены врачом по показаниям или по требованию учреждения образования.

Также семейный врач может дать родителям рекомендации касательно физической активности ребенка, уровня физнагрузки, профилактических прививок, режима питания и т.п.

Для получения справки, необходимой для зачисления в школу у ребенка должны быть сделаны все прививки, согласно календаря вакцинации. Также без справки о состоянии здоровья зачисление ребенка в учебное или дошкольное заведение невозможно.

Медосмотры для поступления ребенка в другие учебные заведения будут проводится если это требует само учебное заведение или является обязательным условием для поступления.

После осмотра у семейного врача родители ребенка получат на руки справку единого образца.

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