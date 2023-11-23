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  • Скільки лікарів потрібно відвідати для зарахування до 1-го класу: правила прохождення медогляду змінились

Скільки лікарів потрібно відвідати для зарахування до 1-го класу: правила прохождення медогляду змінились

Сьогодні 14:29
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Для зарахування дитини до школи чи дитячого садка батьки серед інших документів мають подавати і медичну довідку. Для цього вони з дитиною раніше мали обійти кілька медичних фахівців. Це створювало незручності не лише батькам, яким потрібно було знайти час на відвідування лікарів з дитиною та самим дітям, яким було складно висидіти у чергах у поліклініках. Тепер правила змінились.

Новости Днепра про Скільки лікарів потрібно відвідати для зарахування до 1-го класу: правила прохождення медогляду змінились

Де батькам отримати довідку для майбутнього школяра і скільки тепер лікарів потрібно відвідати – дізналися журналісти dnepr.info.

Міністерство охорони здоров’я ухвалило новий, єдиний порядок медичного огляду для зарахування дитини до школи або відправлення до дитячого табору під час канікул. Про це повідомили у прес-службі відомства.

Тепер усі базові огляди можна пройти у сімейного лікаря. Він видає одну довідку, де буде вказано загальний висновок про стан здоров’я дитини. Для цього лікар повинен провести збір анамнезу, повне фізикальне обстеження, перевірити чи є у дитини ознаки гострої або хронічної недуги, а також зробити замір росту, ваги, перевірити гостроту зору, слуху, плантографії та рівність постави.

Всі інші обстеження можуть бути призначені лікарем за показаннями або на вимогу освіти.

Також сімейний лікар може дати батькам рекомендації щодо фізичної активності дитини, рівня фізнавантаження, профілактичних щеплень, режиму харчування тощо.

Для отримання довідки, необхідної для зарахування до школи, у дитини повинні бути зроблені всі щеплення згідно з календарем вакцинації. Також без довідки про стан здоров’я зарахування дитини до навчального чи дошкільного закладу неможливе.

Медогляди для вступу дитини до інших навчальних закладів будуть проводитись якщо це вимагає сам навчальний заклад або є обов’язковою умовою для вступу.

Після огляду сімейного лікаря батьки дитини отримають на руки довідку єдиного зразка.

 

 

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Новости Днепра про Скільки лікарів потрібно відвідати для зарахування до 1-го класу: правила прохождення медогляду змінилисьУкраїнська Новости Днепра про Скільки лікарів потрібно відвідати для зарахування до 1-го класу: правила прохождення медогляду змінилисьРусский

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