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Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идти

Сегодня 17:23
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Для профилактики рака груди и других заболеваний женщинам рекомендуется ежегодно делать процедуру маммографии. В Украине сделать ее можно бесплатно.

Новости Днепра про Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идти

Журналисты dnepr.info узнали, как пройти процедуры бесплатно и нужно ли платить за расшифровку результатов жительницам Днепра.

Как пройти процедуру бесплатно

Маммография относится к профилактическим процедурам и включена в приоритетные услуги в Программе медицинских гарантий. Это значит, что  при наличии направления от семейного врача или профильного специалиста процедура для пациенток будет бесплатной. Также бесплатна и расшифровка результатов маммографии. Платить за нее отдельно не нужно.

Что гарантирует пакет НСЗУ «Маммография»

Согласно этому пакету, пациентки могут рассчитывать не только на бесплатную консультацию врача, процедуру исследования молочных желез и получение анализа с описаниями результатов, но также им должны бесплатно предоставить результаты обследования на пленке или цифровом носителе. Последнее – по желанию пациентки и при этом носитель должен принадлежать ей.

Кто может бесплатно сделать маммографию

Обычно маммографию назначают женщинам после 40 лет. Но если врач видит потребность в обследовании молочных желез пациентки, которая не достигла этого возраста – он создает для нее электронное направление.

Где можно бесплатно сделать маммографию

Клинику, где будет проходить процедура пациентка может выбрать самостоятельно. Это медучерждение должно иметь договор с НСЗУ и предоставлять услуги по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях». Узнать о том, есть ли такой договор у медуреждения или нет – можно как в самой больнице, так и на сайте НСЗУ.

Перед тем, как идти на процедуру необходимо позвонить в больницу и уточнить, есть ли у них необходимое оборудование и врач-рентгенолог и когда он работает.

 

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Новости Днепра про Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идтиУкраїнська Новости Днепра про Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идтиРусский

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