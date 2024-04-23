Как женщинам в Днепре бесплатно пройти маммографию: что для этого нужно и куда идти

Журналисты dnepr.info узнали, как пройти процедуры бесплатно и нужно ли платить за расшифровку результатов жительницам Днепра.
Маммография относится к профилактическим процедурам и включена в приоритетные услуги в Программе медицинских гарантий. Это значит, что при наличии направления от семейного врача или профильного специалиста процедура для пациенток будет бесплатной. Также бесплатна и расшифровка результатов маммографии. Платить за нее отдельно не нужно.
Согласно этому пакету, пациентки могут рассчитывать не только на бесплатную консультацию врача, процедуру исследования молочных желез и получение анализа с описаниями результатов, но также им должны бесплатно предоставить результаты обследования на пленке или цифровом носителе. Последнее – по желанию пациентки и при этом носитель должен принадлежать ей.
Обычно маммографию назначают женщинам после 40 лет. Но если врач видит потребность в обследовании молочных желез пациентки, которая не достигла этого возраста – он создает для нее электронное направление.
Клинику, где будет проходить процедура пациентка может выбрать самостоятельно. Это медучерждение должно иметь договор с НСЗУ и предоставлять услуги по пакету «Профилактика, диагностика, наблюдение и лечение в амбулаторных условиях». Узнать о том, есть ли такой договор у медуреждения или нет – можно как в самой больнице, так и на сайте НСЗУ.
Перед тем, как идти на процедуру необходимо позвонить в больницу и уточнить, есть ли у них необходимое оборудование и врач-рентгенолог и когда он работает.
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