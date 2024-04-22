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Сколько стоит в Днепре взять машину в аренду 2024

Сегодня 14:49
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При необходимости много передвигаться по городу и наличии прав жители Днепра могут взять в аренду авто. Это будет намного дешевле, чем постоянные поездки на такси. У тех, кто авто сдает в аренду есть ряд правил, которые арендатор должен соблюдать и ряд требований, которым он должен соответствовать.

Новости Днепра про Сколько стоит в Днепре взять машину в аренду 2024

Журналисты dnepr.info узнали, во сколько обойдется взять машину в аренду в Днепре и что для этого нужно.

Взять в аренду гибрид Toyota Prius возрастом более 5 лет в  Днепре предлагают за 4,5 тыс грн в неделю. Но при этом есть условие: клиент не может взять машину в аренду менее чем на месяц, он должен иметь 200 дол для залога и быть прописанным в Днепре.

Автор объявления о сдаче авто в аренду утверждает, что расход бензина на машине составляет 4 литра на 100 км. То есть авто очень экономное.   

Новости Днепра про Сколько стоит в Днепре взять машину в аренду 2024 

Арендовать машину Hyundai i30 2014 года выпуска в Днепре можно за 3,5 тыс грн в неделю. На машине установлен газ для экономии расходов на топливо. Техобслуживание и ремонт авто арендатору нужно будет проводить за свой счет.

Среди требований от владельца – временный водитель должен быть возрастом от 27 лет, без судимости, вредных привычек. Также он должен вовремя платить за аренду и предоставить оригинал украинского паспорта, ИНН и водительских прав.

Новости Днепра про Сколько стоит в Днепре взять машину в аренду 2024

Взять на прокат на время автомобили Renault Logan или Skoda Fabia «возрастом» более 10 лет в Днепре обойдется от 3 тыс грн в неделю. Также необходимо заплатить 2,5 тыс грн залога. Арендовать машину можно только на месяц и более.

При этом временный водитель сможет накать на машине не более 1,8 тыс км. Если больше – придется дополнительно заплатить за перепробег.

К личности арендатора тоже есть требования: это проживания и прописка в городе Днепр, возраст от 23 лет, безаварийный стаж вождения более 5 лет. Также обращают внимание на порядочность, опрятный внешний вид, ответственность, вежливость и бережное отношение к автомобилю.

Взять в аренду автомобиль  Chevrolet Aveo ориентировочно 2009 года выпуска обойдется в 2,3 тыс грн в неделю. Дополнительно необходимо будет внести 2,4 тыс грн залога. Машина может ездить на бензине или на газу.

Новости Днепра про Сколько стоит в Днепре взять машину в аренду 2024

Возможный ремонт техники будет проводится за счет арендатора. Точно не дадут в аренду авто тем, кто лишен водительских прав, был судим за езду в нетрезвом виде.

Новости Днепра про Сколько стоит в Днепре взять машину в аренду 2024

Арендовать джип-паркетник Mazda CX5 2019 года выпуска обойдется в 2,3 тыс грн в сутки. Минимальный срок аренды при этом – сутки. На автомобиле можно передвигаться по всей Украине, без ограничений.

Для аренды нужно иметь при себе оригинал паспорта и права на управления авто. Требуемый минимальный стаж – 2 года. Возраст водителя должен быть от 21 года.

Новости Днепра про Сколько стоит в Днепре взять машину в аренду 2024

 

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