Як жінкам у Дніпрі безкоштовно пройти мамографію: що для цього потрібно і куди йти

Для профілактики раку грудей та інших захворювань жінкам після 40 років рекомендується щороку проходити процедуру мамографії. В Україні зробити її можна безкоштовно.

Журналісти dnepr.info дізналися, як пройти процедуру безкоштовно і чи потрібно платити за розшифровку результатів мешканкам Дніпра.

Як пройти процедуру безкоштовно

Мамографія відноситься до профілактичних процедур і включена до пріоритетних послуг у Програмі медичних гарантій. Це означає, що за наявності направлення від сімейного лікаря чи профільного фахівця процедура для пацієнток буде безкоштовною. Також безкоштовне розшифрування результатів мамографії. Платити за це окремо не потрібно.

Що гарантує пакет НСЗУ «Мамографія»

Згідно з цим пакетом, пацієнтки можуть розраховувати не лише на безкоштовну консультацію лікаря, процедуру дослідження молочних залоз та отримання аналізу з описами результатів, але також їм мають безкоштовно надати результати обстеження на плівці або цифровому носії. Останнє – за бажанням пацієнтки і при цьому носій повинен належати їй.

Хто може безкоштовно зробити мамографію

Зазвичай мамографію призначають жінкам після 40 років. Але якщо лікар бачить потребу в обстеженні молочних залоз пацієнтки, яка не досягла цього віку – він створює для неї електронне направлення.

Де можна безкоштовно зробити мамографію

Клініку, де проходитиме процедура пацієнтка може обрати самостійно. Цей медзаклад повинен мати договір з НСЗУ та надавати послуги з пакету «Профілактика, діагностика, спостереження та лікування в амбулаторних умовах». Дізнатися про те, чи є такий договір у медурядження чи ні – можна як у лікарні, так і на сайті НСЗУ.

Перед тим, як іти на процедуру, необхідно зателефонувати до лікарні та уточнити, чи є у них необхідне обладнання та лікар-ренгенолог і коли він працює.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: