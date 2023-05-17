Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действий

Сегодня 17:38
просмотров

С конца 2021 года в Украине действует система электронных больничных листов, когда чтобы получить выписку и отнести справку с медучреждения на работу заболевшему вовсе не обязательно идти в больницу. Сделать это можно с помощью услуги электронного больничного.

Новости Днепра про Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действий

Как его получить и сколько раз нужно приходить в больницу – узнали журналисты dnepr.info.

Электронный реестр больничных листов курирует Пенсионный фонд Украины. Первые пять дней больничного оплачивает работодатель, если сотрудник более дольше – средства на выплату больничных работодателю перечисляет Пенсионный фонд. Назначения пособия начинается после закрытия больничного. Сделать это работодатель должен в течение 7 дней после даты выздоровления сотрудника.

Как получить электронный больничный в 2023 году

Для получения е-больничного нужно прийти на прием к врачу, получить медицинское заключение от доктора, которое и станет поводом для формирования листка нетрудоспособности. После того, как врач создаст электронный больничный пациент должен сам сообщить об этом работодателю или прислать ему номер документа (самому пациенту «код» больничного придет на телефон в виде смс-сообщения). Также пациент может посмотреть свой листок нетрудоспособности в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда либо на портале «Дія» — после авторизации нужно ввести номер медицинского заключения е-больничного.

Новости Днепра про Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действий

Действия работодателя

Получая электронный больничный сотрудника, работодатель видит номер больничного, его дату открытия и закрытия и причину, по которой был выдан документ. Все эти листы руководитель работника может посмотреть в личном кабинете страхователя на сайте Пенсионного фонда Украины. На основании решения уполномоченных по социальному страхованию на предприятии работодатель подает заявление-расчет в Пенсионный фонд о финансировании больничного. Фонд должен принять решение в течение трех дней и перевести соответствующую сумму работодателю на специальный счет.

Сколько заплатят на больничном  в 2023 году

Если у работника страховой стаж более 8 лет – за время больничного он будет получать 100% его средней зарплаты, если стаж не более 3-х лет – то процент оплаты больничного составит 50% от его средней зарплаты, от 3 до 5 лет страхового стажа оценивается в 60%, для тех, кто наработал 5-8 лет страхового стажа – больничный составит до 70% его средней зарплаты.

 

Читайте также:

Новости Днепра про Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действийУкраїнська Новости Днепра про Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действийРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 14:29
    Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

    Жители Днепра могут не выезжая за пределы области отдохнуть в…

    На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)
    Новости Днепра
    Сегодня 12:46
    На месте «Пассажа»: как раньше выглядела гостиница в самом центре Днепра (ФОТО)

    Более 70 лет назад в центре Днепра возвели гостиницу. Ее…

    В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться
    Новости Днепра
    Сегодня 09:54
    В Днепре временно не работает линия «101»: куда обращаться

    Важно!

    Куда жаловаться в Днепре если врач вымогает деньги за бесплатные процедуры: инструкция
    Новости Днепра
    Вчера 17:34
    Куда жаловаться в Днепре если врач вымогает деньги за бесплатные процедуры: инструкция

    В Днепре и по всей Украине в рамках Программы медицинских…

    Последние новости

    В Днепре нашли бабушку, которая пропала с пансионата два дня назад: что с ней
    В Днепре нашли бабушку, которая пропала с пансионата два дня назад: что с ней

    В Днепре разыскали бабушку, пропавшую два дня назад.

    Сегодня 17:20
    просмотров
    В Днепре двое мужчин наловили карасиков более чем на 150 тыс. грн
    В Днепре двое мужчин наловили карасиков более чем на 150 тыс. грн

    Напомним, в Днепропетровской области действует нерестовый запрет.

    Сегодня 16:32
    1
    просмотров
    В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием
    В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием

    В Днепре судили военного, угрожавшего патрульным оружием.

    Сегодня 16:31
    просмотров
    В Днепре в McDonald’s мужчина приставал к подросткам: угрожал подбросить наркотики
    В Днепре в McDonald’s мужчина приставал к подросткам: угрожал подбросить наркотики

    Видео опубликовали местные Telegram-каналы.

    Сегодня 15:54
    0
    просмотров
    В Днепре на Рабочей вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)
    В Днепре на Рабочей вспыхнул автомобиль (ВИДЕО)

    Автомобиль загорелся посреди дороги.

    Сегодня 15:36
    просмотров
    В Кривом Роге 95-летняя женщина попала в реанимацию из-за отравления угарным газом
    В Кривом Роге 95-летняя женщина попала в реанимацию из-за отравления угарным газом

    В Кривом Роге пенсионерка отравилась угарным газом.

    Сегодня 15:11
    просмотров
    Мэр Днепра обсудил с послом Франции перспективы сотрудничества и поддержки города
    Мэр Днепра обсудил с послом Франции перспективы сотрудничества и поддержки города

    Мэр Днепра Борис Филатов провел встречу с Послом Французской Республики в Украине Этьеном де Понсеном. Для общения выбрали музей истории города, чтобы иностранная делегация смогла своими глазами увидеть все его наследие развития разных веков.

    Сегодня 14:38
    просмотров
    Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)
    Две кровати напротив холодильника: как выглядит номер за 2,1 тыс грн на турбазе неподалеку Днепра (ФОТО)

    Жители Днепра могут не выезжая за пределы области отдохнуть в чистом сосновом лесу, позагорать на пляже и поплавать на катамаране по Самаре. Дорога с Днепра до Новомосковска занимает максимум час времени. Многие турбазы уже открыли сезон и готовы принимать гостей.

    Сегодня 14:29
    просмотров
    Пора вспомнить пароли: когда Google начнет удалять неактивные аккаунты
    Пора вспомнить пароли: когда Google начнет удалять неактивные аккаунты

    Техногигант Google начнет удалять аккаунты, которые были неактивны в течение нескольких лет.

    Сегодня 14:18
    просмотров
    4 поселка и несколько улиц: где в Днепре сегодня нет воды и почему
    4 поселка и несколько улиц: где в Днепре сегодня нет воды и почему

    Сделайте запасы питьевой и технической воды на всякий случай.

    Сегодня 14:18
    1
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх