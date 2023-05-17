Как в Днепре оформить е-больничный: алгоритм действий

Как его получить и сколько раз нужно приходить в больницу – узнали журналисты dnepr.info.
Электронный реестр больничных листов курирует Пенсионный фонд Украины. Первые пять дней больничного оплачивает работодатель, если сотрудник более дольше – средства на выплату больничных работодателю перечисляет Пенсионный фонд. Назначения пособия начинается после закрытия больничного. Сделать это работодатель должен в течение 7 дней после даты выздоровления сотрудника.
Для получения е-больничного нужно прийти на прием к врачу, получить медицинское заключение от доктора, которое и станет поводом для формирования листка нетрудоспособности. После того, как врач создаст электронный больничный пациент должен сам сообщить об этом работодателю или прислать ему номер документа (самому пациенту «код» больничного придет на телефон в виде смс-сообщения). Также пациент может посмотреть свой листок нетрудоспособности в личном кабинете на сайте Пенсионного фонда либо на портале «Дія» — после авторизации нужно ввести номер медицинского заключения е-больничного.
Получая электронный больничный сотрудника, работодатель видит номер больничного, его дату открытия и закрытия и причину, по которой был выдан документ. Все эти листы руководитель работника может посмотреть в личном кабинете страхователя на сайте Пенсионного фонда Украины. На основании решения уполномоченных по социальному страхованию на предприятии работодатель подает заявление-расчет в Пенсионный фонд о финансировании больничного. Фонд должен принять решение в течение трех дней и перевести соответствующую сумму работодателю на специальный счет.
Если у работника страховой стаж более 8 лет – за время больничного он будет получать 100% его средней зарплаты, если стаж не более 3-х лет – то процент оплаты больничного составит 50% от его средней зарплаты, от 3 до 5 лет страхового стажа оценивается в 60%, для тех, кто наработал 5-8 лет страхового стажа – больничный составит до 70% его средней зарплаты.
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