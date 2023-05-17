Як у Дніпрі оформити е-лікарняний: алгоритм дій

З кінця 2021 року в Україні діє система електронних лікарняних листів, коли щоб отримати виписку та віднести довідку з медустанови на роботу хворому зовсім не обов'язково йти до лікарні. Зробити це можна за допомогою послуги електронного лікарняного.

Як його отримати та скільки разів потрібно приходити до лікарні – дізналися журналісти dnepr.info.

Електронним реєстром лікарняних листів займається Пенсійний фонд України. Перші п’ять днів лікарняного оплачує роботодавець, якщо працівник хворіє довше – кошти на виплату лікарняних роботодавцю перераховує Пенсійний фонд. Призначення допомоги починається після закриття лікарняного. Зробити він це роботодавець має протягом 7 днів після дати одужання працівника.

Як отримати електронний лікарняний у 2023 році

Для отримання е-лікарняного потрібно прийти на прийом до лікаря, отримати медичний висновок від фахівця, який стане приводом для формування листка непрацездатності. Після того, як лікар створить електронний лікарняний пацієнт, повинен сам повідомити про це роботодавця або надіслати йому номер документа (самому пацієнтові «код» лікарняного прийде на телефон у вигляді смс-повідомлення). Також пацієнт може переглянути свій листок непрацездатності в особистому кабінеті на сайті Пенсійного фонду або на порталі «Дія» – після авторизації потрібно ввести номер медичного висновку е-лікарняного.

Дії роботодавця

Отримуючи електронний лікарняний співробітника, роботодавець бачить номер лікарняного, його дату відкриття та закриття і причину, з якої було видано документ. Усі ці листи керівник працівника може переглянути в особистому кабінеті страхувальника на сайті Пенсійного фонду України. На підставі рішення уповноважених із соціального страхування на підприємстві, роботодавець подає заяву-розрахунок до Пенсійного фонду про фінансування лікарняного. Фонд має ухвалити рішення протягом трьох днів та перевести відповідну суму роботодавцю на спеціальний рахунок.

Скільки заплатять за лікарняний у 2023 році

Якщо у працівника страховий стаж більше 8 років – за час лікарняного він отримуватиме 100% його середньої зарплати, якщо стаж не більше 3 років – то відсоток оплати лікарняного становитиме 50% від його середньої зарплати, від 3 до 5 років страхового стажу оцінюється у 60%, для тих, хто напрацював 5-8 років страхового стажу – лікарняний становитиме до 70% його середньої зарплати.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: