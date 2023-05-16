Кладбище, первые 9-ти этажки и речка в коллекторе: история Воскресенской улицы в Днепре (ФОТО)

Та часть улицы, что изначально именовалась Воскресенской получила название из-за Свято-Воскресенской церкви, находившейся на старом кладбище – им территория улицы заканчивалась. Позже на месте кладбища построили стадион Металлург, а церковь разрушили.
Объединить в одну две улицы решили в 1930-х годах и назвали ее улицей Ленина, но в 2015 году она получила обратно свое историческое «имя».
Первые дома на Воскресенской-Проточной стали появляться в 1690-х годах. Тогда еще не было Екатринослава, а существовала слобода Половица. Но люди неохотно тут селились, поскольку речка часто выходила из берегов и затапливала дома. Только когда Половицу заключили в коллектор на улице стали возводить здания. Одним из самых старейших является здание больше известное жителям Днепра как «Дом губернатора».
В 1880-х годах на части улицы Проточно-Клубной был возведен дом инженера Бродского, где некоторое время работала гостиница «Лондон».
В 1913 году у здания Английского клуба на Клубной улице возвели театр. Позже рядом с ним появился трехэтажный дом, который был снесен.
С 1911 по 1913 годы была построена нынешняя Днепровская областная филармония им. Л. Когана. Планировалось, что это будет клуб общественного собрания. Позже тут «квартировали» железнодорожники, работал украинский музыкально-драматичский театр, театр юного зрителя пока наконец в 2001 году здание было передано в пользование Областной филармонии. За время своего существования здание пережило не один ремонт, результатом которых стала утрата части декораций фасада и перепланировка внутренних помещений.
В конце 1960-х на улице появились первые 9-ти этажные дома в городе.
В 1980-х появился Театральный бульвар.
За время своего существования улица Воскресенская несколько раз меняла внешний вид, но на ней до сих пор сохранилось много исторических зданий.
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