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  • Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

Сегодня 12:33
просмотров

В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток в Соборном районе города. Хотят за него 1,2 млн дол или почти 45 млн грн. Судя по описанию и фото, кухня в доме занимает до 30 кв.м. – размер однокомнатной квартиры в многоэтажном доме, а в отделке здания использованы мрамор и оникс.

Новости Днепра про Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

В доме три этажа, есть мансардный этаж и цокольный. Всего в помещении 7 комнат. Общая его площадь 725 кв.м. Построено жилье было в 2015 году.

Новости Днепра про Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

В доме есть большой холл с фресками и полом из оникса и мрамора, комната для прислуги со своей ванной, зимний сад.

Новости Днепра про Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

На цокольном этаже находится бильярдная, кинотеатр, оружейная комната.

Новости Днепра про Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

На каждом этаже есть санузел.

Новости Днепра про Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

На территории двора есть свой дом для охраны. Гараж на 3 авто.

Новости Днепра про Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

Также во дворе есть беседка со стационарным мангалом и летней кухней.

Новости Днепра про Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

Дом отапливается наполовину газом, наполовину электричеством. Есть своя скважина с системой очистки и баками для запаса воды.

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Новости Днепра про Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)Українська Новости Днепра про Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)Русский

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