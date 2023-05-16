Как внутри выглядит дом, который продают за 44,9 млн грн в Днепре: оникс на стенах и ванна для прислуги (ФОТО)

В доме три этажа, есть мансардный этаж и цокольный. Всего в помещении 7 комнат. Общая его площадь 725 кв.м. Построено жилье было в 2015 году.
В доме есть большой холл с фресками и полом из оникса и мрамора, комната для прислуги со своей ванной, зимний сад.
На цокольном этаже находится бильярдная, кинотеатр, оружейная комната.
На каждом этаже есть санузел.
На территории двора есть свой дом для охраны. Гараж на 3 авто.
Также во дворе есть беседка со стационарным мангалом и летней кухней.
Дом отапливается наполовину газом, наполовину электричеством. Есть своя скважина с системой очистки и баками для запаса воды.
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