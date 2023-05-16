Куда жаловаться в Днепре если врач вымогает деньги за бесплатные процедуры: инструкция

Что делать в таком случае – разбирались журналисты dnepr.info.
Жаловаться на то, что в больнице требовали купить лекарство или оплатить услуги можно только на те медучреждения, которые заключили договор с Национальной службой здоровья.
А также если у пациента требовали покупать лекарства, которые есть в Национальном перечне основных лекарств или оплачивать услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий.
В этом году Программа медицинских гарантий предусматривает 41 пакет медицинских услуг. Детально ознакомится с услугами, которые предоставляются безоплатно можно тут.
Узнать, в каких медучреждениях предоставляют помощь по Программе медицинских гарантий можно тут.
Обратиться с жалобой на врача можно двумя способами: через электронную форму на сайте или позвонив на номер 16-77. При этом НСЗУ нужно предоставить максимальную информацию о самом пациенте, больнице и факте нарушения. Для этого нужно не только указать фамилию, имя и отчество пациента, дату, когда он обратился за помощью. А также название больницы и если есть возможность код ЕГРПОУ – его можно узнать на сайте медучреждения или в интернете. Потребуется указать должность, фамилию и имя того, кто требовал оплату за медуслуги или лекарства. «Подробно опишите ситуацию: какие именно лекарства требуют или требовали докупить, возможно потраченную на них сумму, добавьте копии чеков на препараты или медуслуги, которые пришлось оплатить», — отмечают в пресс-службе НСЗУ. Также нужно указать контакты пациента у которого требовали деньги за услуги или лекарства.
Читайте также:
Автор:
Он с первых дней полномасштабной российской агрессии встал на защиту…
Улица Воскресенская в Днепре является одной из самых старых. Раньше…
В Днепре заметили убийцу пчел.
12 мая в полицию обратился военный. Он сообщил, что у…
Он с первых дней полномасштабной российской агрессии встал на защиту нашей страны, но сейчас ему нужна наша помощь!
Посол Франции в Украине назвал пилотный проект социального жилья для мариупольцев в Днепре образцом для дальнейшей работы.
В Одессе 4-летние близнецы умерли, отравившись неизвестным веществом.
Улица Воскресенская в Днепре является одной из самых старых. Раньше часть ее называлась сначала Проточной, так как недалеко от нее протекала река Половица, позже заключенная в подземный коллектор, а потом Клубной – это название территория получила из-за расположенного на ней…
В Днепре заметили убийцу пчел.
В Днепр переедет "Модуль временности".
12 мая в полицию обратился военный. Он сообщил, что у него с карты украли 700 тысяч гривен.
В Днепре заметили романтика, который вез куст сирени.
Ночью во время патрулирования в Новокодакском районе инспекторы заметили мотоцикл, который двигался без государственных номерных знаков.
В Днепре продают трехэтажный дом с участком на 10 соток в Соборном районе города. Хотят за него 1,2 млн дол или почти 45 млн грн. Судя по описанию и фото, кухня в доме занимает до 30 кв.м. – размер однокомнатной…
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!