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Куда жаловаться в Днепре если врач вымогает деньги за бесплатные процедуры: инструкция

Сегодня 17:34
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В Днепре и по всей Украине в рамках Программы медицинских гарантий часть услуг в больнице предоставляется бесплатно. Но некоторые врачи могут требовать за них деньги с пациентов.

Новости Днепра про Куда жаловаться в Днепре если врач вымогает деньги за бесплатные процедуры: инструкция

Что делать в таком случае – разбирались журналисты dnepr.info.

Жаловаться на то, что в больнице требовали купить лекарство или оплатить услуги можно только на те медучреждения, которые заключили договор с Национальной службой здоровья.

А также если у пациента требовали покупать лекарства, которые есть в Национальном перечне основных лекарств или оплачивать услуги, которые покрывает Программа медицинских гарантий.

В этом году Программа медицинских гарантий предусматривает 41 пакет медицинских услуг. Детально ознакомится с услугами, которые предоставляются безоплатно можно тут. 

Узнать, в каких медучреждениях предоставляют помощь по Программе медицинских гарантий можно тут.

Как правильно обратиться на горячую линию

Обратиться с жалобой на врача можно двумя способами: через электронную форму на сайте или позвонив на номер 16-77.  При этом НСЗУ нужно предоставить максимальную информацию о самом пациенте, больнице и факте нарушения. Для этого нужно не только указать фамилию, имя и отчество пациента, дату, когда он обратился за помощью. А также название больницы и если есть возможность код ЕГРПОУ – его можно узнать на сайте медучреждения или в интернете. Потребуется указать должность, фамилию и имя того, кто требовал оплату за медуслуги или лекарства. «Подробно опишите ситуацию: какие именно лекарства требуют или требовали докупить, возможно потраченную на них сумму, добавьте копии чеков на препараты или медуслуги, которые пришлось оплатить», — отмечают в пресс-службе НСЗУ. Также нужно указать контакты пациента у которого требовали деньги за услуги или лекарства.

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Новости Днепра про Куда жаловаться в Днепре если врач вымогает деньги за бесплатные процедуры: инструкцияУкраїнська Новости Днепра про Куда жаловаться в Днепре если врач вымогает деньги за бесплатные процедуры: инструкцияРусский

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