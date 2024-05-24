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Как попасть на бесплатную экскурсию в Днепре

Сегодня 15:44
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Жители Днепра могут бесплатно попасть на городскую экскурсию.

Новости Днепра про Как попасть на бесплатную экскурсию в Днепре

Бесплатные экскурсии по Днепру проходят регулярно. Посетители узнают об исторических зданиях, фигурах, связанных с городом, и других интересностях.

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Туристический центр Днепра планирует проводить такие бесплатные экскурсии раз или два в месяц. С начала года их уже было более 15.

Узнать когда будет следующая, можно на официальной странице Туристического информационного центра Днепра в фейсбуке или телеграмме. Чтобы попасть на нее, нужно заранее зарегистрироваться, ведь количество участников ограничено. Экскурсия длится два часа и больше.

Записаться на бесплатную экскурсию и получить консультацию можно по телефону: (067) 602-60-90.

Напомним, ранее мы писали, что школьники из Днепра могут бесплатно получить планшет.

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