Школярі з Дніпра можуть безкоштовно отримати планшет: які умови - Днепр Инфо
Школярі з Дніпра можуть безкоштовно отримати планшет: які умови
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Сегодня 14:55

Діти з Дніпра можуть безкоштовно отримати планшет для навчання.

Новости Днепра про Школярі з Дніпра можуть безкоштовно отримати планшет: які умови

Школярам, які евакуювалися до Дніпра, подарують нові планшети. З ними дистанційне навчання стане ефективніше. Таку акцію організувала резиденція «Вільний Простір – Little Mariupol» разом із чеськими партнерами-благодійниками.

Про це повідомили у телеграм-каналі Little Mariupol.

Отримати планшет може дитина віком від 8 до 15 років і лише особисто у Дніпрі.

Критерії дитини для отримання планшета:

  • ВПО з 2022 року (обовʼязковий критерій);
  • неповна родина;
  • один з батьків військовий;
  • дитина має інвалідність;
  • один з батьків має інвалідність;
  • один з батьків загинув або дитина сирота;
  • вік дитини від 8 до 15 років.

Також потрібно обов’язково зареєструватися за посиланням, щоб подати заявку на отримання планшету. Після заповнення реєстраційної форми організатори зв’яжуться з батьками тих дітей, яких обрали для отримання планшетів.

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Новости Днепра про Школярі з Дніпра можуть безкоштовно отримати планшет: які умовиУкраїнська Новости Днепра про Школярі з Дніпра можуть безкоштовно отримати планшет: які умовиРусский

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