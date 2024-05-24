Школярі з Дніпра можуть безкоштовно отримати планшет: які умови

Діти з Дніпра можуть безкоштовно отримати планшет для навчання.

Школярам, які евакуювалися до Дніпра, подарують нові планшети. З ними дистанційне навчання стане ефективніше. Таку акцію організувала резиденція «Вільний Простір – Little Mariupol» разом із чеськими партнерами-благодійниками.

Про це повідомили у телеграм-каналі Little Mariupol.

Отримати планшет може дитина віком від 8 до 15 років і лише особисто у Дніпрі.

Критерії дитини для отримання планшета:

ВПО з 2022 року (обовʼязковий критерій);

неповна родина;

один з батьків військовий;

дитина має інвалідність;

один з батьків має інвалідність;

один з батьків загинув або дитина сирота;

вік дитини від 8 до 15 років.

Також потрібно обов’язково зареєструватися за посиланням, щоб подати заявку на отримання планшету. Після заповнення реєстраційної форми організатори зв’яжуться з батьками тих дітей, яких обрали для отримання планшетів.

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