Школярам, які евакуювалися до Дніпра, подарують нові планшети. З ними дистанційне навчання стане ефективніше. Таку акцію організувала резиденція «Вільний Простір – Little Mariupol» разом із чеськими партнерами-благодійниками.
Про це повідомили у телеграм-каналі Little Mariupol.
Отримати планшет може дитина віком від 8 до 15 років і лише особисто у Дніпрі.
Критерії дитини для отримання планшета:
Також потрібно обов’язково зареєструватися за посиланням, щоб подати заявку на отримання планшету. Після заповнення реєстраційної форми організатори зв’яжуться з батьками тих дітей, яких обрали для отримання планшетів.
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