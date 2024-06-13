В Днепре мужчина бесплатно катался в транспорте с чужим удостоверением УБД, которое нашел на улице

В Днепре мужчина катался в транспорте с украденным удостоверением УБД.

Патрульные обнаружили у жителя Днепра удостоверение участника боевых действий с признаками подделки.

В ночь на 13 июня патрульные заметили на проспекте Яворницкого мужчину, который нарушал комендантский час. Гражданин был остановлен для проверки и установления личности.

У жителя Днепра обнаружили удостоверение участника боевых действий на имя совсем другого мужчины. Впоследствии нарушитель признался, что нашел чужие документы на улице и вклеил свое фото, чтобы предъявлять документ в транспорте для бесплатного проезда.

На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую указанное удостоверение в присутствии свидетелей.

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