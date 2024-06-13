В Днепре мужчина бесплатно катался в транспорте с чужим удостоверением УБД, которое нашел на улице

Патрульные обнаружили у жителя Днепра удостоверение участника боевых действий с признаками подделки.
В ночь на 13 июня патрульные заметили на проспекте Яворницкого мужчину, который нарушал комендантский час. Гражданин был остановлен для проверки и установления личности.
У жителя Днепра обнаружили удостоверение участника боевых действий на имя совсем другого мужчины. Впоследствии нарушитель признался, что нашел чужие документы на улице и вклеил свое фото, чтобы предъявлять документ в транспорте для бесплатного проезда.
На место происшествия инспекторы вызвали следственно-оперативную группу, изъявшую указанное удостоверение в присутствии свидетелей.
Читайте также:
Автор:
Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по…
Улица Кониского находится практически в самом центре города. Большинству жителей…
Семь пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12…
Сегодня в Днепре полиция задержала мужчину.
Завтра, 14 июня, в Кривом Роге объявлен день траура по погибшим в результате ракетного удара 12 июня.
Улица Кониского находится практически в самом центре города. Большинству жителей Днепра она больше известна под названием: «Володарского». Это одна из самых старых улиц в городе. Первое ее название Степная.
В Днепре неизвестный мужчина бросался на людей.
Семь пострадавших в результате ракетного удара по Кривому Рогу 12 июня находятся в больнице.
Сегодня в Днепре полиция задержала мужчину.
В Кривом Роге погиб велобайкер Артур Покутний.
Во время рыбалки на одном из водоемов Днепра мужчина выловил огромного сома.
Продавцы оставляют после себя непроданный товар и пустые ящики.
В Синельниковском районе ссора закончилась убийством.
В Днепре на улице Петра Калнышевского неизвестные подожгли автомобиль.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!