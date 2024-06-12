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Уникальное фото необычной стелы возле ДК Ильича: она бесследно исчезла

Сегодня 14:46
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В Днепре в местах, где в начале пришлого века проходили демонстрации, мітинги и различные столкновения еще несколько лет назад можно было увидеть стелы, напоминающие об этих событиях. Правда, часть таких «надписей» уже демонтирована и посмотреть, как они выглядели можно только на фото.

Новости Днепра про Уникальное фото необычной стелы возле ДК Ильича: она бесследно исчезла

Журналисты dnepr.info узнали, что неподалеку от бывшего ДК Ильича в Днепре долгое время находилась памятная стела, посвященная рабочим Брянского завода.

В 1932 году в Днепре был открыт огромный Дворец культуры им. Ильича. Считается, что место, где заложили камень, а потом и возвели Дворец было выбрано не случайно. Построили его на бывшей Брянской площади, как раз там, где проходила граница Чечеловски и Брянской колонии. В 1903, 1905 и 1917 году на это место выходили рабочие с митингами и протестами. А в 1905 году тут фактически был центр «Чечеловской республики».

Практически напротив входа во Дворец, с другой стороны улицы была установлена стела, посвященная этим событиям. В надписи на ней где говорилось, что: «тут в 1905 году рабочие Брянского и других заводов устроили баррикады и вели жестокие бои с царской жандармерией».

Стелу несколько раз убирали и снова ставили на место – при строительстве метро и ремонте дороги. Но в последний раз ее демонтировали в 2016 году и больше на место не возвращали. Аналогичную стелу в Днепре можно увидеть на улице Баррикадной.

фото: Hans Kalinin, группа «Екатеринослав-Днепропетровск-Днепр/история города»

 

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Новости Днепра про Уникальное фото необычной стелы возле ДК Ильича: она бесследно исчезлаУкраїнська Новости Днепра про Уникальное фото необычной стелы возле ДК Ильича: она бесследно исчезлаРусский

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