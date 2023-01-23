Графики снова не работают: в Днепре были введены аварийные отключения света

Сегодня, 23 января, Днепр и область вернулись к аварийным отключениям света.
Поэтому графики пока не работают.
Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».
Отмечается, что уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях.
Поэтому заряжайте телефон и повербанки!
Напомним, ранее мы писали, что в некоторых домах на Победе пропала вода: когда дадут.
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