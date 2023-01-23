Графики снова не работают: в Днепре были введены аварийные отключения света

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Сегодня, 23 января, Днепр и область вернулись к аварийным отключениям света.

Поэтому графики пока не работают.

Об этом сообщили в НЭК «Укрэнерго».

Отмечается, что уже утром лимиты превышены в пяти областях: Харьковской, Днепропетровской, Запорожской, Волынской и Львовской, где применяются аварийные отключения, которые возможны также в других областях.

Поэтому заряжайте телефон и повербанки!

Напомним, ранее мы писали, что в некоторых домах на Победе пропала вода: когда дадут.

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