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У деяких будинках на Перемозі зникла вода: коли дадуть

Сьогодні 10:59
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Сьогодні, 23 січня, у деяких будинках на Перемозі зникла вода.

Новости Днепра про У деяких будинках на Перемозі зникла вода: коли дадуть

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на вул. Набережна Перемоги.

Тому знижено тиск води на ж/м Перемога-4, 5, 6, а також припинено водопостачання вулиць:

  • Мандриківська;
  • Переяславська;
  • узвіз Кодацький;
  • пров. Мандриківський;
  • частково вул. Космічна.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Новости Днепра про У деяких будинках на Перемозі зникла вода: коли дадуть

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі будуть вимикати світло у понеділок.

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Новости Днепра про У деяких будинках на Перемозі зникла вода: коли дадутьУкраїнська

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