У деяких будинках на Перемозі зникла вода: коли дадуть

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на вул. Набережна Перемоги.
Тому знижено тиск води на ж/м Перемога-4, 5, 6, а також припинено водопостачання вулиць:
Водопостачання буде відновлено протягом дня.
Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі будуть вимикати світло у понеділок.
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