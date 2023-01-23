У деяких будинках на Перемозі зникла вода: коли дадуть

Сьогодні, 23 січня, у деяких будинках на Перемозі зникла вода.

Як повідомили в КП “Дніпроводоканал”, це пов’язано з проведенням аварійних робіт на вул. Набережна Перемоги.

Тому знижено тиск води на ж/м Перемога-4, 5, 6, а також припинено водопостачання вулиць:

Мандриківська;

Переяславська;

узвіз Кодацький;

пров. Мандриківський;

частково вул. Космічна.

Водопостачання буде відновлено протягом дня.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі будуть вимикати світло у понеділок.

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