Владельцы бросили, потому что хотели подарки на праздники: в Днепре в помощи нуждается породистый котик Марсик

Как рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, котика Марсика оставили в клинике, потому что не хотели лечить.
Перед Новым годом владельцы принесли его к ветеринару, потому что животное чувствовало себя плохо. Однако когда они услышали диагноз и стоимость лечения, отказались от своего любимца и согласились его усыпить. Хозяева подписали отказ от кота, потому что у них не было денег, а впереди праздники и нужно покупать подарки.
По словам Ольги, кота пришлось реанимировать. У него проблемы с мочевыводящей системой, поэтому ветеринары вымывали песок и гной из мочевого пузыря Марсика.
Котика спасли, но лечение дорогостоящее. Чтобы Марсик и дальше получал необходимую помощь, нужно оплатить долг — более 13 тысяч гривен. Впереди животное ждет еще одна операция.
Марсика бросили его владельцы, но котик не теряет веры и любит людей. Марсик – котик породы сноу шу. Эти животные добрые и игривые. Волонтер обещает найти в будущем хорошую семью для Марсика. Если вы хотите помочь пушистику, сделать это можно по реквизитам ниже.
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Яна Юхименко
Автор:
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