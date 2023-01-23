Владельцы бросили, потому что хотели подарки на праздники: в Днепре в помощи нуждается породистый котик Марсик

В Днепре больного породистого котика хотели усыпить.

Как рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, котика Марсика оставили в клинике, потому что не хотели лечить.

Перед Новым годом владельцы принесли его к ветеринару, потому что животное чувствовало себя плохо. Однако когда они услышали диагноз и стоимость лечения, отказались от своего любимца и согласились его усыпить. Хозяева подписали отказ от кота, потому что у них не было денег, а впереди праздники и нужно покупать подарки.

По словам Ольги, кота пришлось реанимировать. У него проблемы с мочевыводящей системой, поэтому ветеринары вымывали песок и гной из мочевого пузыря Марсика.

Котика спасли, но лечение дорогостоящее. Чтобы Марсик и дальше получал необходимую помощь, нужно оплатить долг — более 13 тысяч гривен. Впереди животное ждет еще одна операция.

Марсика бросили его владельцы, но котик не теряет веры и любит людей. Марсик – котик породы сноу шу. Эти животные добрые и игривые. Волонтер обещает найти в будущем хорошую семью для Марсика. Если вы хотите помочь пушистику, сделать это можно по реквизитам ниже.

INSTAGRAM МИНИ-ПРИЮТА, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ХВОСТИКОВ ТУ https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

ВСЕ СОЦ СЕТИ, РЕКВИЗИТЫ МИНИ-ПРИЮТА/ФОНДА https://taplink.cc/fond_umanchyk_olga

Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга

Карты мини-приюта для помощи Уманчик Ольга Валентиновна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 5375 4141 0707 6654 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank

Расчётный счет PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Назначение «Благотворительная помощь для котика Сноу-Шу Марса»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: