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  • Владельцы бросили, потому что хотели подарки на праздники: в Днепре в помощи нуждается породистый котик Марсик

Владельцы бросили, потому что хотели подарки на праздники: в Днепре в помощи нуждается породистый котик Марсик

Сегодня 10:33
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В Днепре больного породистого котика хотели усыпить.

Новости Днепра про Владельцы бросили, потому что хотели подарки на праздники: в Днепре в помощи нуждается породистый котик Марсик

Как рассказала зооволонтер приюта «Мы за право на жизнь» Ольга Уманчик, котика Марсика оставили в клинике, потому что не хотели лечить.

Перед Новым годом владельцы принесли его к ветеринару, потому что животное чувствовало себя плохо. Однако когда они услышали диагноз и стоимость лечения, отказались от своего любимца и согласились его усыпить. Хозяева подписали отказ от кота, потому что у них не было денег, а впереди праздники и нужно покупать подарки.

По словам Ольги, кота пришлось реанимировать. У него проблемы с мочевыводящей системой, поэтому ветеринары вымывали песок и гной из мочевого пузыря Марсика.

Котика спасли, но лечение дорогостоящее. Чтобы Марсик и дальше получал необходимую помощь, нужно оплатить долг — более 13 тысяч гривен. Впереди животное ждет еще одна операция.

Новости Днепра про Владельцы бросили, потому что хотели подарки на праздники: в Днепре в помощи нуждается породистый котик Марсик

Марсика бросили его владельцы, но котик не теряет веры и любит людей. Марсик – котик породы сноу шу. Эти животные добрые и игривые. Волонтер обещает найти в будущем хорошую семью для Марсика. Если вы хотите помочь пушистику, сделать это можно по реквизитам ниже.

INSTAGRAM МИНИ-ПРИЮТА, ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ БОЛЬШЕ ХВОСТИКОВ ТУ
ВСЕ СОЦ СЕТИ, РЕКВИЗИТЫ МИНИ-ПРИЮТА/ФОНДА
Куратор мини-приюта +380932350370 Ольга
Карты мини-приюта для помощи
Уманчик Ольга Валентиновна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
5375 4141 0707 6654 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com — международные переводы
[email protected], Olga Umanchyk
Расчётный счет PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Назначение «Благотворительная помощь
для котика Сноу-Шу Марса»
 

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Новости Днепра про Владельцы бросили, потому что хотели подарки на праздники: в Днепре в помощи нуждается породистый котик МарсикУкраїнська Новости Днепра про Владельцы бросили, потому что хотели подарки на праздники: в Днепре в помощи нуждается породистый котик МарсикРусский

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