Графіки знову не працюють: у Дніпрі було введено аварійні відключення світла

Сьогодні, 23 січня, Дніпро та область повернулися до аварійних відключень світла.
Тому графіки поки що не працюють.
Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.
Зазначається, що вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях.
Тому заряджайте телефон та повербанки!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у деяких будинках на Перемозі зникла вода: коли дадуть.
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Александра Лучка
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