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Графіки знову не працюють: у Дніпрі було введено аварійні відключення світла

Сьогодні 11:34
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Новости Днепра про Графіки знову не працюють: у Дніпрі було введено аварійні відключення світла

Сьогодні, 23 січня, Дніпро та область повернулися до аварійних відключень світла.

Тому графіки поки що не працюють.

Про це повідомили в НЕК “Укренерго”.

Зазначається, що вже зранку ліміти перевищені у п’яти областях: Харківській, Дніпропетровській, Запорізькій, Волинській та Львівській, де наразі застосовуються аварійні відключення, які можливі також в інших областях.

Новости Днепра про Графіки знову не працюють: у Дніпрі було введено аварійні відключення світла

Тому заряджайте телефон та повербанки!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у деяких будинках на Перемозі зникла вода: коли дадуть. 

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Новости Днепра про Графіки знову не працюють: у Дніпрі було введено аварійні відключення світлаУкраїнська

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