Лукашук прокомментировал слухи о возможном наступлении россии

Последнее время в сети разгоняют информацию о новом наступлении россиян на нескольких направлениях.

Эти слухи прокомментировал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук.

Оценим факты. Первый. Никакой украинский Телеграмм-канал не имеет проверенной информации о том, что там за поребриком. Как нет и полной информации о планах Генштаба ВСУ. Второе. Враг специально через «вбросы» проводит информационно-психологические операции, цель которых — паника, тревога, дестабилизация. Поэтому доверяйте только официальным источникам. Сейчас Украина и ее оборона сильнее, все рубежи надежно защищены. В частности, со стороны белорусы. Ведется мониторинг действий врага. Поэтому без паники, потому что паника и является одной из целей россиян, – сказал Николай Лукашук.

И отметил, что сообщения о том, что Запад не предоставил Украине танки – это тоже психологическая манипуляция врага.

«Нам не дали Леопарды». И снова расшатывание и попытка дестабилизации. Психика людей устроена таким образом, что скорее видит и сильнее реагирует в основном на плохое. Россияне используют это. На самом деле, объем помощи от Запада – огромный. Обратите внимание на главное: решение не заблокировано. Оно просто не объявлено на этом заседании «Рамштайна». Германия хочет поменьше личной ответственности. Уверен, что танки будут. Чуть позже, но будут, – рассказал председатель Днепропетровского областного совета.

Николай Лукашук отметил, что санкции уже работают, потому россияне не смогут воевать долго. Потому мы обязательно выстоим и победим.

Как долго продлится война. Этого никто не знает, и это зависит от многих факторов. В первую очередь – от партнеров, объемов военной и финансовой помощи. Второе, от чего зависит продолжительность боевых действий – это ответ на вопрос «что для нас Победа?» Президент его уже дал – выход на границы 1991 года. Председатель Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли отметил, что может быть трудно в этом году освободить все оккупированные земли. Но подтвердил, что наша цель относительно деоккупации всех захваченных россиянами территорий не невозможна и может быть достигнута уже в этом году. Заместитель начальника военной разведки Украины (ГУР) полковник Вадим Скибицкий заявил, что только в середине лета мы сможем что-либо говорить об окончании войны. Строить планы следует с учетом этой совокупности фактов. Мы это уже делаем. И что тоже важно – помнить, что враждебные ИПСО мы уже неоднократно проходили. А после них были освобождены Херсон, Харьковщина. Санкции начали работать, цена на российскую нефть падает, есть статистика по снижению российских доходов. Все это указывает на то, что долго россия воевать не сможет. Как бы враг это ни опровергал и что бы ни заявлял. Плюс готовится новый пакет санкций. Украинцы – уже ничего не боящаяся нация. После 24 февраля, после того, что было в Днепре, Никополе, Кривом Роге, Чаплино, Мариуполе, Николаеве и других городах. Этот факт россияне не учли в своих планах. У нас есть поддержка партнеров и мира. Мы ведем справедливую войну за свою Украину. Войну за существование государства, борьбу за свободу украинцев. Поддерживайте ВСУ, Президента, друг друга. Мы победим, – написал Николай Лукашук.

Всё будет Украина!

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