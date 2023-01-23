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Надо создать резервы: Зеленский разъяснил ход мобилизации

Сегодня 11:06
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В ходе встречи со студентами и преподавателями КНУ президент заявил, что военное руководство получило задачу создать резервы.

Новости Днепра про Надо создать резервы: Зеленский разъяснил ход мобилизации

Об этом сообщили на сайте президента.

Зеленский отметил, что не может раскрывать деталей о мобилизационных процессах, однако сообщил, что военное руководство получило задачу создать резервы. Это нужно для того, чтобы защитники могли восстанавливать силы после боевых действий.

Потому что это сложно по разным причинам – и ранение, и психологическое состояние. Он должен быть нормальным, – подчеркнул он.

Ставка верховного главнокомандующего приняла соответствующие решения, и дальше командующие работают над их реализацией по своим направлениям.

Зеленский отметил, что важнейшим ресурсом украинской армии есть личный состав, который нужно беречь.

Люди не просто важные, а самые важные, – сказал он.

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