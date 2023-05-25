Гордимся: криворожанка стала рекордсменкой Украины по тяжелой атлетике

В Луцке проходит Чемпионат Украины среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике. В соревнованиях отлично выступила наша землячка Юлия Ковалева, которая с результатом 160 кг. получила «золото» в категории 49 кг.
Это национальный рекорд среди юниоров до 20 лет. Об успехе криворожской спортсменки сообщил директор департамента молодежи и спорта ОГА Александр Пшеничников.
Читайте также:
Автор:
Поздравляем и желаем новых блестящих достижений!
Гимнастки из Никополя завоевали шесть наград на международных соревнованиях.
20 мая в Днепре состоялся Чемпионат области по настольному теннису…
Поздравляем с блестящим результатом!
В Днепре хулиганы обрисовывают подъезд Z-eтками.
В Днепре нуждается в помощи котик Янтарик
Оккупанты атаковали Никопольский район дроном-камикадзе.
22 травня жінка пішла з дому та до теперішнього часу не повернулася.
В Кривом Роге 61-летний мужчина за рулем "Chevrolet" наехал на полицейского и пытался сбежать.
Россияне сосредотачивают основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. Произошли 28 боевых столкновений на указанных участках фронта.
Житель Днепра, чтобы избежать мобилизации, пытался сбежать из Украины в Румынию на надувной подушке.
При сдерживании вооруженной агрессии российской федерации погиб солдат Загребельный Антон Сергеевич. Трагедия произошла 19 мая в Запорожской области.
Обязательно захватите с собой зонт!
Артистке было 83 года.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!