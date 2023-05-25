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Гордимся: криворожанка стала рекордсменкой Украины по тяжелой атлетике

Сегодня 10:00
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Поздравляем и желаем новых блестящих побед!

Новости Днепра про Гордимся: криворожанка стала рекордсменкой Украины по тяжелой атлетике

В Луцке проходит Чемпионат Украины среди мужчин и женщин по тяжелой атлетике. В соревнованиях отлично выступила наша землячка Юлия Ковалева, которая с результатом 160 кг. получила «золото» в категории 49 кг.

Это национальный рекорд среди юниоров до 20 лет. Об успехе криворожской спортсменки сообщил директор департамента молодежи и спорта ОГА Александр Пшеничников.

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Новости Днепра про Гордимся: криворожанка стала рекордсменкой Украины по тяжелой атлетикеУкраїнська Новости Днепра про Гордимся: криворожанка стала рекордсменкой Украины по тяжелой атлетикеРусский

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