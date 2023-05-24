На Днепропетровщине собака покусала ребенка за лицо

На днях в Никопольском районе произошел ужасный случай: собака покусала маленькую девочку за лицо.
Как сообщают местные Telegram-каналы, мама ребенка ненадолго отвлеклась, в этот момент ее дочь подошла к соседской собаке.
Животное напало на девочку и укусило ее за лицо.
На место вызвали скорую, ребенка госпитализировали.
В каком состоянии малышка сейчас – неизвестно.
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