На Днепропетровщине собака покусала ребенка за лицо

Животное напало на девочку и укусило ее за лицо.

Как сообщают местные Telegram-каналы, мама ребенка ненадолго отвлеклась, в этот момент ее дочь подошла к соседской собаке.

На днях в Никопольском районе произошел ужасный случай: собака покусала маленькую девочку за лицо.

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Сегодня в Днепре на улице Янтарной произошла трагедия.

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