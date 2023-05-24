Секретарь СНБО отреагировал на заявление росСМИ о «ранении» Залужного

Секретарь СНБО Алексей Данилов отреагировал на дезинформацию российских пропагандистов якобы о «ранении» главнокомандующего Вооруженными силами Валерия Залужного.
Президент Украины, верховный главнокомандующий ВСУ Владимир Зеленский 24.05.2023 в 10:00 заслушал на Ставке доклады главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного и других членов Ставки, – написал Данилов в Twitter.
Свой твит он проиллюстрировал подмигивающим смайликом.
Отметим, это уже не первая попытка пропагандистов рф распространить дезинформацию относительно Залужного. Основная цель таких фейков – паника среди украинцев.
Поэтому, пожалуйста, соблюдайте информационную гигиену!
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