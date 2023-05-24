Ушла из дома еще 22 мая: на Днепропетровщине разыскивают 69-летнюю женщину

Нужна ваша помощь!

В Кривом Роге разыскивают пропавшую без вести 69-летнюю Марию Волошину.

22 мая женщина ушла из дома и до настоящего времени не вернулась.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

Приметы: на вид 65-70 лет, рост 160-165 см, худощавого телосложения, короткие темные волосы.

Была одета в свитер белого цвета и лосины синие, черные тапочки.

Если вы видели женщину или вам известно, где она может быть, сообщите об этом по номерам: 102, 098 075 36 11, 067 568 90 99.

Важна любая информация!

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре и области исчезла 14-летняя девушка.

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