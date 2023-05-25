Пишаємося: криворожанка стала рекордсменкою України з важкої атлетики

Вітаємо і бажаємо нових блискучих перемог!

У Луцьку проходить Чемпіонат України серед чоловіків та жінок з важкої атлетики. У змаганнях чудово виступила наша землячка Юлія Ковальова, яка з результатом 160 кг. здобула «золото» у категорії 49 кг.

Це національний рекорд серед юніорів до 20 років. Юля також встановила рекорди в обох окремих справах: ривку та поштовху.

Про успіх криворізької спортсменки повідомив директор департаменту молоді та спорту ОДА Олександр Пшеничников.

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