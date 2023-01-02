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Фургон выгорел дотла: на трассе Днепропетровщины вспыхнуло авто

Сегодня 06:45
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Автомобиль Volkswagen Caddy загорелся на трассе возле города Верхнеднепровск Каменского района.

Новости Днепра про Фургон выгорел дотла: на трассе Днепропетровщины вспыхнуло авто

В Службу спасения «101» поступило сообщение, что на обочине автодороги горит автомобиль.

По вызову направлены местные пожарные. Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели транспортное средство, полностью охвачено огнем.

Рядом находился водитель – он вовремя покинул горящий автомобиль.

Пожар локализован в 16:57 и ликвидирован в 17:03. 

Фургон выгорел дотла.

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