Фургон выгорел дотла: на трассе Днепропетровщины вспыхнуло авто

Пожар локализован в 16:57 и ликвидирован в 17:03.

Рядом находился водитель – он вовремя покинул горящий автомобиль.

По вызову направлены местные пожарные. Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели транспортное средство, полностью охвачено огнем.

В Службу спасения «101» поступило сообщение, что на обочине автодороги горит автомобиль.

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