Фургон выгорел дотла: на трассе Днепропетровщины вспыхнуло авто

В Службу спасения «101» поступило сообщение, что на обочине автодороги горит автомобиль.
По вызову направлены местные пожарные. Прибыв по указанному адресу, спасатели увидели транспортное средство, полностью охвачено огнем.
Рядом находился водитель – он вовремя покинул горящий автомобиль.
Пожар локализован в 16:57 и ликвидирован в 17:03.
Фургон выгорел дотла.
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