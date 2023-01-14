Есть связь, свет и вода: ближайшие Пункты несокрушимости к месту трагедии в Днепре

Днепровский городской совет обнародовал адреса ближайших Пунктов несокрушимости к месту, куда сегодня, 14 января, попала российская ракета.

Поскольку весь район обесточен, в пунктах несокрушимости днепряне смогут зарядить телефоны, выпить горячего чая, позвонить родным и тому подобное. Там есть свет, связь и вода.

Соответствующий перечень появился в Telegram-канале ДГС.

Ближайшие Пункты несокрушимости к месту трагедии в Днепре:

— Центр «Штурм», ул. Гетмана Петра Дорошенко, 9 (100 раскладушек);

— УВК 130, пр. Героев, 38;

— НПЦ 111, ул. Набережная Победы, 138.

Кроме того, в этих пунктах будут обустроены места для ночлега. Они будут работать круглосуточно. Будет организовано питание для пострадавших, а также направлено медицинских работников.

На месте же самой трагедии организуют две большие палатки с буржуйками, чтобы люди могли согреться. Также рядом будет стоять 5 больших автобусов, чтобы люди и там могли согреться.

Отмечается, что представители ОСМД и ЖКХ будут обходить людей и собирать информацию о потребностях в дальнейшем размещении людей.

Напомним, мэр города Борис Филатов отметил, что завалы полуразрушенной многоэтажки, под которыми остаются мирные люди, будут разбирать всю ночь. Кроме того, район, где Россия осуществила свой очередной акт террора, полностью обесточен. По состоянию на 18:30 известно о пяти погибших. Еще 39 — ранены, из них семеро детей.

Что сейчас происходит на месте трагедии — читайте в нашем материале.

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