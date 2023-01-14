Суцільні руїни, вогонь та крики людей: що відбувається на місці влучання російської ракети в Дніпрі (ФОТО і ВІДЕО)

14 січня стало для дніпрян та всіх українців датою великої трагедії та чергового терору зі сторони Росії. Окупанти скорегували свою ракету на багатоповерховий житловий будинок у Дніпрі, залишивши від нього суцільні руїни та забравши життя мирних людей.

Наразі триває рятувальна операція. Станом на 18:30 відомо про п’ятьох загиблих. Ще 39 – поранені, з них семеро дітей. Дев’ятирічна дівчинка у лікарні в тяжкому стані.

На місці працюють спецслужби, які дістають з-під завалів людей. Сотні дніпрян прийшли на допомогу: несуть рятувальникам лопати та ломи. Поліцейські та МНС просять ще. Про це dnepr.info стало відомо з місця подій.

Сам будинок продовжує горіти. На місці багато диму.

Лякають і пронизливі крики людей, які залишаються під завалами або ж тих, хто шукає серед руїн своїх дітей чи близьких.

Людей, які залишилися на верхніх поверхах напівзруйнованої будівлі знімають кранами. Вони сигналізують про себе ліхтярами, мобільними телефонами.

Мер міста Борис Філатов наголосив, що завали напівзруйнованої багатоповерхівки, під якими залишаються мирні люди, розбиратимуть всю ніч. Крім того, район, де Росія здійснила свій черговий акт терору, повністю знеструмлено.

Також ми писали, що мережу сколихнуло моторошне відео, де чутно, як дніпряни кричать з-під завалів від болю, благаючи про порятунок.

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