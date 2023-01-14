Є зв’язок, світло і вода: найближчі Пункти незламності до місця трагедії у Дніпрі

Дніпровська міська рада оприлюднила адреси найближчих Пунктів незламності до місця, куди сьогодні, 14 січня, влучила російська ракета.

Оскільки весь район знеструмлено, у Пунктах незламності дніпряни зможуть зарядити телефони, випити гарячого чаю, зателефонувати рідним тощо. Там є світло, зв’язок і вода.

Відповідний перелік з’явився у Telegram-каналі ДМР.

Найближчі Пункти незламності до місця трагедії у Дніпрі:

– Центр «Штурм», вул. Гетьмана Петра Дорошенка, 9 (100 розкладачка);

– Нвк 130, пр. Героїв, 38;

– Нвк 111, вул. Набережна Перемоги, 138.

Крім того, у цих Пунктах будуть облаштовані місця для ночівлі. Вони працюватимуть цілодобово. Буде організовано харчування для потерпілих, а також направлено медичних працівників.

На місці ж самої трагедії організують два великих намети з буржуйками, аби люди могли зігрітись. Також поруч стоятиме 5 великих автобусів, аби люди й там могли зігрітись.

Наголошується, що представники ОСББ та ЖКГ будуть обходити людей та збирати інформацію щодо потреб у подальшому розміщенні людей.

Нагадаємо, мер міста Борис Філатов наголосив, що завали напівзруйнованої багатоповерхівки, під якими залишаються мирні люди, розбиратимуть всю ніч. Крім того, район, де Росія здійснила свій черговий акт терору, повністю знеструмлено. Станом на 18:30 відомо про п’ятьох загиблих. Ще 39 – поранені, з них семеро дітей.

Що зараз відбувається на місці трагедії – читайте в нашому матеріалі.

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