У Дніпрі внаслідок російської ракетної атаки загинуло п’ятеро людей

У суботу, 14 січня, ворожа російська ракета влучила у житловий будинок в Дніпрі. Наразі відомо про загибель п'яти людей.

Таку інформацію повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у своєму Telegram-каналі.

“Російська атака на Дніпро забрала 2 життя. Поранені 27 людей. Серед них шестеро дітей. Усі у лікарні. Горіть у пеклі, російські недолюдки”, – написав він станом на 17:30.

Через деякий час Резніченко додав, що кількість жертв російського терору зросла до п’яти.

Нагадаємо, мер міста Борис Філатов наголосив, що завали напівзруйнованої багатоповерхівки, під якими залишаються мирні люди, розбиратимуть всю ніч. Крім того, район, де Росія здійснила свій черговий акт терору, повністю знеструмлено.

Також ми писали, що мережу сколихнуло моторошне відео, де чутно, як дніпряни кричать з-під завалів від болю, благаючи про порятунок.

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