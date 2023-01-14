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Філатов про ракетну атаку по житловому будинку: завали розбиратимемо всю ніч, цілий район знеструмлено

Сьогодні 17:22
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Мер Дніпра Борис Філатов прокоментував ракетну атаку, яка завдала Росія по житловому будинку 14 січня. Він наголосив, що завали напівзруйнованої багатоповерхівки, під якими залишаються мирні люди, розбиратимуть всю ніч.

Новости Днепра про Філатов про ракетну атаку по житловому будинку: завали розбиратимемо всю ніч, цілий район знеструмлено

Крім того, міський голова зазначив, що район, де Росія здійснила свій черговий акт терору, повністю знеструмлено. 

“Трагедія. Виїхав на місце. Зв’язок поганий. З ОП і ВА в координації. Будемо всю ніч розбирати завали. Подробиці пізніше. Цілий район знеструмлено повністю і відключено від систем життєзабезпечення”, – написав Філатов у своєму Telegram-каналі. 

Нагадаємо, за попердньою інформацією, є десятеро поранених, двоє з яких – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні, де за їхні життя борються медики. 

Також ми писали, що мережу сколихнуло моторошне відео, де чутно, як дніпряни кричать з-під завалів від болю, благаючи про порятунок. 

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Новости Днепра про Філатов про ракетну атаку по житловому будинку: завали розбиратимемо всю ніч, цілий район знеструмленоУкраїнська Новости Днепра про Філатов про ракетну атаку по житловому будинку: завали розбиратимемо всю ніч, цілий район знеструмленоРусский

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