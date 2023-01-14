Філатов про ракетну атаку по житловому будинку: завали розбиратимемо всю ніч, цілий район знеструмлено

Крім того, міський голова зазначив, що район, де Росія здійснила свій черговий акт терору, повністю знеструмлено.
“Трагедія. Виїхав на місце. Зв’язок поганий. З ОП і ВА в координації. Будемо всю ніч розбирати завали. Подробиці пізніше. Цілий район знеструмлено повністю і відключено від систем життєзабезпечення”, – написав Філатов у своєму Telegram-каналі.
Нагадаємо, за попердньою інформацією, є десятеро поранених, двоє з яких – діти. Троє постраждалих важкі. Усі зараз у лікарні, де за їхні життя борються медики.
Також ми писали, що мережу сколихнуло моторошне відео, де чутно, як дніпряни кричать з-під завалів від болю, благаючи про порятунок.
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