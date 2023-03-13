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Электрик-дизелист из Кривого Рога отправится с экспедицией в Антарктиду

Сегодня 10:17
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Житель Кривого Рога вошел в состав украинской экспедиции, которая отправится в Антарктиду.

Новости Днепра про Электрик-дизелист из Кривого Рога отправится с экспедицией в Антарктиду

Об этом сообщили на странице Национального антарктического научного центра.

49-летний Александр Поприенко вместе со своими коллегами отправится на станцию «Академик Вернадский». Ученые из разных уголков Украины сменят своих коллег, которые уже два года непрерывно занимаются исследованиями.

28-я украинская экспедиция будет работать в Антарктиде в течение 2023-2024 годов. Криворожец Александр Поприенко входит в команду, которая занимается жизнеобеспечением и функционированием станции. Его специализация – дизелист-электрик.

Это будет первая зимовка Александра на станции.

В общей сложности, команда состоит из 14 опытных полярников и новичков. Среди участников – 9 ученых (по 3 по каждому направлению – геофизика, метеорология, биология) и 5 представителей команды жизнеобеспечения. Это врач, повар, дизелист, механик и сисадмин. Возглавит 28-ю экспедицию полярник и геофизик Богдан Гаврилюк, который уже в десятый раз будет зимовать в Антарктиде.

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