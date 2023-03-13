Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Електрик-дизеліст з Кривого Рогу відправиться до Антарктиди в експедицію

Електрик-дизеліст з Кривого Рогу відправиться до Антарктиди в експедицію

Сьогодні 10:17
просмотров

Мешканець Кривого Рогу увійшов до складу української експедиції, яка відправиться в Антарктиду.

Новости Днепра про Електрик-дизеліст з Кривого Рогу відправиться до Антарктиди в експедицію

Про це повідомили на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

49-річний Олександр Попрієнко разом зі своїми колегами відправиться на станцію “Академік Вернадський”. Науковці з різних куточків України змінять своїх колег, які вже два роки безперервно займаються дослідженнями. 

28-я українська експедиція працюватиме в Антарктиді протягом 2023-2024 років. Криворіжець Олександр Попрієнко входить до команди, яка займається життєзабезпеченням та функціонуванням станції. Його спеціалізація дизеліст-електрик. 

Це буде перша зимівля Олександра на станції.

Загалом, команда складається з 14 досвідчених полярників і новачків. Серед учасників – 9 вчених (по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія) та 5 представників команди життєзабезпечення. Це лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін. Очолить 28-му експедицію полярник та геофізик Богдан Гаврилюк, який вже вдесяте зимуватиме в Антарктиді. 

Читайте також:

Новости Днепра про Електрик-дизеліст з Кривого Рогу відправиться до Антарктиди в експедиціюУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На Криворіжжі невідомі зрубали майже 2 тисячі дерев
    Новини Дніпра
    Вчора 11:08
    На Криворіжжі невідомі зрубали майже 2 тисячі дерев

    На Дніпропетровщині вирубали майже 2 тисячі дерев.

    У Кривому Розі знайшли 8-річну дівчинку, яка загубилася під час прогулянки на дитмайданчику
    Новини Дніпра
    11.03.2023 17:05
    У Кривому Розі знайшли 8-річну дівчинку, яка загубилася під час прогулянки на дитмайданчику

    У Кривому Розі Дніпропетровської області знайшли маленьку дівчинку, яка зникла…

    Як у казці: на Дніпропетровщині мешкають Золушки та Мальвіни
    Новини Дніпра
    10.03.2023 21:15
    Як у казці: на Дніпропетровщині мешкають Золушки та Мальвіни

    Трохи позитивних новин!

    В одному з міст Дніпропетровщини пролунає плановий вибух: подробиці
    Новини Дніпра
    09.03.2023 11:01
    В одному з міст Дніпропетровщини пролунає плановий вибух: подробиці

    Після нічної ракетної атаки кожен гучний звук сприймається зі страхом.

    Наверх