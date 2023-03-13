Електрик-дизеліст з Кривого Рогу відправиться до Антарктиди в експедицію

Мешканець Кривого Рогу увійшов до складу української експедиції, яка відправиться в Антарктиду.

Про це повідомили на сторінці Національного антарктичного наукового центру.

49-річний Олександр Попрієнко разом зі своїми колегами відправиться на станцію “Академік Вернадський”. Науковці з різних куточків України змінять своїх колег, які вже два роки безперервно займаються дослідженнями.

28-я українська експедиція працюватиме в Антарктиді протягом 2023-2024 років. Криворіжець Олександр Попрієнко входить до команди, яка займається життєзабезпеченням та функціонуванням станції. Його спеціалізація дизеліст-електрик.

Це буде перша зимівля Олександра на станції.

Загалом, команда складається з 14 досвідчених полярників і новачків. Серед учасників – 9 вчених (по 3 на кожен напрям – геофізика, метеорологія, біологія) та 5 представників команди життєзабезпечення. Це лікар, кухар, дизеліст, механік і сисадмін. Очолить 28-му експедицію полярник та геофізик Богдан Гаврилюк, який вже вдесяте зимуватиме в Антарктиді.

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