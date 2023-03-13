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  • Принесли додому частину протитанкової гранати: на Запоріжжі травмувалися двоє дітей

Принесли додому частину протитанкової гранати: на Запоріжжі травмувалися двоє дітей

Сьогодні 07:15
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В одному з приватних будинків с. Новоіванівка (Запорізька обл.) внаслідок детонації вибухонебезпечного предмету двоє хлопчиків, 2012 та 2019 років народження, отримали тілесні ушкодження різного ступеня.

Новости Днепра про Принесли додому частину протитанкової гранати: на Запоріжжі травмувалися двоє дітей

Про це повідомляє поліція Запорізької області.

Поліцейські встановили, що діти на вулиці знайшли та принесли додому невідомий подовжений предмет циліндричної форми. Під час гри він здетонував.

Оглянувши місце події та залишки вибухонебезпечного предмета, правоохоронці попередньо встановили, що це – руків‘я від протитанкової кумулятивної гранати РКГ-3.

Дітей із тілесними ушкодженнями різного ступеня тяжкості доставили до лікарні Запоріжжя. Після огляду 3-річного малюка лікарі відпустили додому, а старшого хлопчика госпіталізували.

Після проведення всіх необхідних процесуальних дій події буде надана правова кваліфікація.

Правоохоронці закликають громадян самим бути пильними і обережними та пояснювати дітям те, що не можна чіпати підозрілі предмети. Про виявлення подібних небезпечних знахідок одразу ж слід повідомляти відповідні профільні служби за номерами 101 або 102. До приїзду спеціалістів, за можливості, слід позначити місце виявлення предмету за допомогою підручних засобів та відійти на максимально безпечну відстань.

Новости Днепра про Принесли додому частину протитанкової гранати: на Запоріжжі травмувалися двоє дітей

Новости Днепра про Принесли додому частину протитанкової гранати: на Запоріжжі травмувалися двоє дітей

Новости Днепра про Принесли додому частину протитанкової гранати: на Запоріжжі травмувалися двоє дітей

Новости Днепра про Принесли додому частину протитанкової гранати: на Запоріжжі травмувалися двоє дітей

Читайте також:

Новости Днепра про Принесли додому частину протитанкової гранати: на Запоріжжі травмувалися двоє дітейУкраїнська Новости Днепра про Принесли додому частину протитанкової гранати: на Запоріжжі травмувалися двоє дітейРусский

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