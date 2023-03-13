Днепропетровщина потеряла Героя: сегодня будут хоронить защитника из Кривого Рога

В бою с российскими оккупантами погиб старший сержант из Днепропетровской области Александр Макаренко.

Александр Макаренко работал на шахте “Криворожская”. С 2014 года добровольцем стал на защиту Украины.

С начала полномасштабного вторжения был назначен старшим механиком минометной роты механизированного батальона.

Погиб 5 марта 2023 года возле Водяного во время артиллерийского обстрела. Александру Макаренко было 35 лет.

У него остались трое детей. Похоронят Героя 13 марта в его родной Лозуватке.

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