Днепропетровщина потеряла Героя: сегодня будут хоронить защитника из Кривого Рога

Александр Макаренко работал на шахте “Криворожская”. С 2014 года добровольцем стал на защиту Украины.
С начала полномасштабного вторжения был назначен старшим механиком минометной роты механизированного батальона.
Погиб 5 марта 2023 года возле Водяного во время артиллерийского обстрела. Александру Макаренко было 35 лет.
У него остались трое детей. Похоронят Героя 13 марта в его родной Лозуватке.
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