Принесли домой часть противотанковой гранаты: в Запорожской области травмировались двое детей

Об этом сообщает полиция Запорожской области.
Полицейские установили, что дети на улице обнаружили и принесли домой неизвестный удлиненный предмет цилиндрической формы. Во время игры он сдетонировал.
Осмотрев место происшествия и остатки взрывоопасного предмета, правоохранители предварительно установили, что это рукоятка от противотанковой кумулятивной гранаты РКГ-3.
Детей с телесными повреждениями разной степени тяжести доставили в больницу Запорожья. После осмотра 3-летнего малыша врачи отпустили домой, а старшего мальчика госпитализировали.
После проведения всех необходимых процессуальных действий события будет предоставлена правовая квалификация.
Правоохранители призывают граждан самим быть бдительными и осторожными и объяснять детям, что нельзя трогать подозрительные предметы. Об обнаружении подобных опасных находок сразу же следует сообщать соответствующие профильные службы по номерам 101 или 102. До приезда специалистов, по возможности, следует указать место обнаружения предмета с помощью подручных средств и отойти на максимально безопасное расстояние.
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