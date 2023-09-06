Днепропетровщина вошла в топ-3 рейтинга коррупционеров в Украине

Согласно данным реестра, больше всего коррупционных нарушений зафиксировали во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.
Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.
Всего во Львовской области зарегистрировано 1908 записей, в Днепропетровской – 1854, в Одесской – 1159.
Напомним, Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров) – это портал, где содержится информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года.
С началом полномасштабного вторжения НАПК пришлось ограничить доступ к этому реестру. Отсутствие доступа к такой информации значительно усложнило деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок. Поэтому 4 сентября 2023 года НАПК открыло доступ к Реестру коррупционеров.
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