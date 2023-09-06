Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Днепропетровщина вошла в топ-3 рейтинга коррупционеров в Украине

Сегодня 11:40
просмотров

Национальное агентство по предотвращению коррупции недавно возобновило доступ к Единому государственному реестру лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения.

Новости Днепра про Днепропетровщина вошла в топ-3 рейтинга коррупционеров в Украине

Согласно данным реестра, больше всего коррупционных нарушений зафиксировали во Львовской, Днепропетровской и Одесской областях.

Об этом сообщили в пресс-службе НАПК.

Всего во Львовской области зарегистрировано 1908 записей, в Днепропетровской – 1854, в Одесской – 1159.

Новости Днепра про Днепропетровщина вошла в топ-3 рейтинга коррупционеров в Украине

Напомним, Единый государственный реестр лиц, совершивших коррупционные или связанные с коррупцией правонарушения (Реестр коррупционеров) – это портал, где содержится информация обо всех физических и юридических лицах, совершивших коррупционные правонарушения. НАПК администрирует этот реестр с февраля 2019 года.

С началом полномасштабного вторжения НАПК пришлось ограничить доступ к этому реестру. Отсутствие доступа к такой информации значительно усложнило деятельность государственных органов и других организаций, в частности, при назначении претендентов на соответствующие должности, осуществлении публичных закупок и других сделок. Поэтому 4 сентября 2023 года НАПК открыло доступ к Реестру коррупционеров.

Читайте также:

Новости Днепра про Днепропетровщина вошла в топ-3 рейтинга коррупционеров в УкраинеУкраїнська Новости Днепра про Днепропетровщина вошла в топ-3 рейтинга коррупционеров в УкраинеРусский

Автор:


# # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губу
Новости Днепра
Сегодня 11:09
На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губу

В Терновке Павлоградского района женщина подала в суд на знакомую,…

Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: «Была пристойной, воспитанной»
Новости Днепра
Сегодня 10:32
Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: «Была пристойной, воспитанной»

Вчера, 5 сентября, около 3:00 в Пятихатках в районе улицы…

В Никополе мобильные укрытия используют как туалеты
Новости Днепра
Сегодня 09:32
В Никополе мобильные укрытия используют как туалеты

Никополь каждый день находится под вражескими обстрелами.

Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову
Новости Днепра
Сегодня 08:30
Житель Днепропетровщины пытался пешком сбежать в Молдову

В Одесской области на днях пограничники задержали четырех мужчин, пытавшихся…

Последние новости

Официально: парламент назначил нового министра обороны
Официально: парламент назначил нового министра обороны

"За" 338 народных депутатов.

Сегодня 13:37
3
просмотров
В Днепре инициируют переименование улицы Андрея Фабра: что с ним не так и какое название предлагают
В Днепре инициируют переименование улицы Андрея Фабра: что с ним не так и какое название предлагают

В Днепре снова предлагают переименовать улицу Андрея Фабра.

Сегодня 13:18
2
просмотров
Масштабное отключение воды в Днепре: причина и когда ее вернут
Масштабное отключение воды в Днепре: причина и когда ее вернут

Сделайте дома запасы питьевой и технической воды!

Сегодня 12:59
3
просмотров
ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)
ТОП-5 необычных памятников Днепра: где бьется «сердце» города, а где можно увидеть космический спутник и мотоцикл (ФОТО)

В Днепре насчитывается несколько сотен различных памятников, но большинству жителей известны лишь немногие из них. Каждый год на улицах города появляются новые арт-объекты.

Сегодня 12:34
3
просмотров
Суд перенес рассмотрение жалобы Коломойского: новая дата и будет ли он сидеть в СИЗО
Суд перенес рассмотрение жалобы Коломойского: новая дата и будет ли он сидеть в СИЗО

Апелляционный суд перенес рассмотрение жалобы адвокатов Игоря Коломойского.

Сегодня 12:25
3
просмотров
Часть Слобожанского проспекта парализовало: что произошло
Часть Слобожанского проспекта парализовало: что произошло

Учитывайте эту информацию во время поездок по городу!

Сегодня 11:53
7
просмотров
По Запорожью ударили ракетой: есть потерпевшие
По Запорожью ударили ракетой: есть потерпевшие

В соседнем с Днепром Запорожье утром раздался мощный взрыв.

Сегодня 11:40
4
просмотров
На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губу
На Днепропетровщине женщина подала в суд на знакомую, потому что она укусила ее за губу

В Терновке Павлоградского района женщина подала в суд на знакомую, потому что та укусила ее за губу.

Сегодня 11:09
3
просмотров
Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: «Была пристойной, воспитанной»
Подруга рассказала о 16-летней девушке, которую жестоко убили в Пятихатках: «Была пристойной, воспитанной»

Вчера, 5 сентября, около 3:00 в Пятихатках в районе улицы Привокзальной в кустах обнаружили тело 16-летней девушки с телесными повреждениями.

Сегодня 10:32
6
просмотров
На Днепропетровщине рядом с мужчиной взорвалась канистра с бензином
На Днепропетровщине рядом с мужчиной взорвалась канистра с бензином

В Павлоградском районе рядом с 24-летним мужчиной взорвалась канистра с бензином.

Сегодня 10:25
5
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх