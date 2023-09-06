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Дніпропетровщина увійшла в топ-3 рейтингу корупціонерів в Україні

Сьогодні 11:40
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Національне агентство з питань запобігання корупції нещодавно відновило доступ до Єдиного державного реєстру осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення.

Новости Днепра про Дніпропетровщина увійшла в топ-3 рейтингу корупціонерів в Україні

Згідно з даними реєстру, найбільше корупційних порушень зафіксували у Львівській, Дніпропетровській та Одеській областях.

Про це повідомили в пресслужбі НАЗК.

Всього у Львівській області зареєстрували 1908 записів, у Дніпропетровській – 1854, в Одеській – 1159.

Новости Днепра про Дніпропетровщина увійшла в топ-3 рейтингу корупціонерів в Україні

Нагадаємо, Єдиний державний реєстр осіб, які вчинили корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення (Реєстр корупціонерів) – це портал, де міститься інформація про всіх фізичних та юридичних осіб, які вчинили корупційні правопорушення. НАЗК адмініструє цей реєстр з лютого 2019 року.

З початком повномасштабного вторгнення НАЗК довелося обмежити доступ до цього реєстру. Відсутність доступу до такої інформації значно ускладнила діяльність державних органів та інших організацій, зокрема при призначенні претендентів на відповідні посади, здійсненні публічних закупівель та інших правочинів тощо. Тому 4 вересня 2023 року НАЗК відкрило доступ до Реєстру корупціонерів.

Україна перебуває у стані війни, але це не зупиняє її шлях вперед для досягнення перемоги доброчесності, а отже, і нульової толерантності до корупції, – йдеться у повідомленні НАЗК.

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