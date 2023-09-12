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Днепропетровщина в лидерах по количеству вакансий: кого ищут чаще всего

Сегодня 10:27
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Днепропетровск в лидерах по количеству новых вакансий.

Сразу после Киевщины, где открыты рекордные 33 тысячи вакансий. Такие данные публикуют аналитики портала Опендатабот. 

Количество вакансий на популярном сайте по поиску работы продолжает расти и в августе достигло 102 тысяч. Это всего на 6% меньше показателей августа 2021 года.

Более двух третей вакансий (62%) размещены в 5 регионах: Киев и Киевская область — 33283 (32%), Днепропетровская — 9831 (10%), Львовская — 9705 (9%), Одесская — 6927 (7%) и Харьковская 3732 (4%).

Новости Днепра про Днепропетровщина в лидерах по количеству вакансий: кого ищут чаще всего

Наибольшим спросом пользуются специалистами в сфере образования. Это объясняется тем, что мониторинг проводили перед учебным годом, когда школы искали новых сотрудников. Прирост составил 37% за месяц. В 1,5 раза увеличилось количество предложений для учителей английского языка и математики.

Наибольший прирост вакансий в августе по июль наблюдался в категориях для пенсионеров (+27%) и ветеранов (+26%). Почти половина (46%) новых вакансий — это вакансии для сотрудников с опытом работы.

В то же время уменьшилось количество новых резюме – на 3%.

Наибольшие зарплаты по-прежнему остаются у медиабайеров — 55 тысяч грн, и водителей-международников — 42,5 тысяч грн.

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