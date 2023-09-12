Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Дніпропетровщина в лідерах за кількістю вакансій: кого шукають найчастіше

Дніпропетровщина в лідерах за кількістю вакансій: кого шукають найчастіше

Сьогодні 10:27
просмотров

Дніпропетровщина в лідерах за кількістю нових вакансій.

Відразу після Київщини, де наразі відкриті рекордні 33 тисячі вакансій. Такі дані публікують аналітики порталу Опендатабот. 

Кількість вакансій на популярному сайті з пошуку роботи продовжує зростати і у серпні досягла 102 тисяч. Це лише на 6% менше показників серпня 2021 року. 

Понад дві третини вакансій (62%) розміщені у 5 регіонах: Київ та Київська область — 33283 (32%), Дніпропетровська — 9831 (10%), Львівська — 9705 (9%), Одеська — 6927 (7%) та Харківська – 3732 (4%).

Новости Днепра про Дніпропетровщина в лідерах за кількістю вакансій: кого шукають найчастіше

Наразі найбільший попит мають спеціалісти у сфері освіти. Це пояснюється тим, що моніторинг проводити перед навчальним роком, коли низка шкіл шукала нових співробітників. Приріст склав 37% за місяць. У 1,5 раза збільшилася кількість пропозицій для вчителів англійської та математики. 

Найбільший приріст вакансій у серпні до липня спостерігався в категоріях для пенсіонерів (+27%) та ветеранів (+26%). Майже половина (46%) нових вакансій — це вакансії для співробітників з досвідом роботи.

Водночас зменшилася кількість нових резюме – на 3%. 

Найбільші зарплати, як і раніше, залишаються у медіабаєрів — 55 тисяч грн, та водіїв-міжнародників — 42,5 тисяч грн.

Читайте також:

Новости Днепра про Дніпропетровщина в лідерах за кількістю вакансій: кого шукають найчастішеУкраїнська Новости Днепра про Дніпропетровщина в лідерах за кількістю вакансій: кого шукають найчастішеРусский

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваїв
Новини Дніпра
Сьогодні 11:00
У Дніпрі на три тижні зміниться схема руху низки маршруток та трамваїв

У Дніпрі запланували зміни в роботі громадського транспорту.

На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокаті
Новини Дніпра
Сьогодні 10:00
На Дніпропетровщині сталася смертельна аварія: ЗАЗ збив дітей на самокаті

Будь ласка, будьте уважні на дорогах!

Мешканців Дніпра попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме кілька днів
Новини Дніпра
Сьогодні 09:36
Мешканців Дніпра попереджають про надзвичайну небезпеку: триватиме кілька днів

Будьте обережні!

Набирайте ванни: у Дніпрі частина житлового масиву на добу залишиться без води
Новини Дніпра
Сьогодні 09:06
Набирайте ванни: у Дніпрі частина житлового масиву на добу залишиться без води

Запаси краще зробити!

Наверх