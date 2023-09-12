Дніпропетровщина в лідерах за кількістю вакансій: кого шукають найчастіше

Дніпропетровщина в лідерах за кількістю нових вакансій.

Відразу після Київщини, де наразі відкриті рекордні 33 тисячі вакансій. Такі дані публікують аналітики порталу Опендатабот.

Кількість вакансій на популярному сайті з пошуку роботи продовжує зростати і у серпні досягла 102 тисяч. Це лише на 6% менше показників серпня 2021 року.

Понад дві третини вакансій (62%) розміщені у 5 регіонах: Київ та Київська область — 33283 (32%), Дніпропетровська — 9831 (10%), Львівська — 9705 (9%), Одеська — 6927 (7%) та Харківська – 3732 (4%).

Наразі найбільший попит мають спеціалісти у сфері освіти. Це пояснюється тим, що моніторинг проводити перед навчальним роком, коли низка шкіл шукала нових співробітників. Приріст склав 37% за місяць. У 1,5 раза збільшилася кількість пропозицій для вчителів англійської та математики.

Найбільший приріст вакансій у серпні до липня спостерігався в категоріях для пенсіонерів (+27%) та ветеранів (+26%). Майже половина (46%) нових вакансій — це вакансії для співробітників з досвідом роботи.

Водночас зменшилася кількість нових резюме – на 3%.

Найбільші зарплати, як і раніше, залишаються у медіабаєрів — 55 тисяч грн, та водіїв-міжнародників — 42,5 тисяч грн.

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