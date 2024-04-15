Девушка из «Европейки», которая «подпирала» столб, вернулась на улицы Днепра в новом амплуа (ВИДЕО)

Загадочная девушка, которая прошлым летом наделала шума в Днепре, вернулась в новом амплуа.

Днепряне сообщают, что девушка «Хатико», которая в прошлом году удивляла своей выносливостью прохожих, пока целыми днями стояла под жарким солнцем на Европейской площади, «подпирая» столб, вернулась на улице Днепра в новом амплуа.

Девушка, по словам горожан, очень похожа на героиню десятков видео и пранков, хотя и изменила свой образ.

По словам очевидцев, она устроила «гастроли» по городу, во время которых брызгается в прохожих з баллончика, с неизвестным веществом. По всей вероятности, это освежитель для воздуха. Девушку уже видели на проспекте Науки (экс-Гагарина) и на Кёльнском бульваре (ранее – Екатеринославский).

Видео с девушкой снова заполонили местные тг-каналы. На одном из них барышня пшикает в лицо прохожих на Кёльнском бульваре. Хулиганку пытался задержать охранник одного из магазинов, но ему это не удалось, потому что она начала брызгать ему в лицо из баллончика.

На другом видео видно, что охранник позвал на помощь своих коллег из соседнего ресторана и магазина. Они пытались задержать хулиганку, но сделать это им не удалось. Пока неизвестно, вызвали ли на место полицию.

Девушка с Европейской площади – что известно?

Летом 2023 года на Европейской площади появилась девушка, которая днями стояла под солнцем, подпирая столб. Незнакомка привлекла внимание прохожих, после чего возле нее собирались люди, устроившие «флешмоб». Они повторяли за Днепровской «Хатико» и тоже стояли на площади возле электроопор.

Вокруг девушки была куча легенд. По одной из версий, у нее серьезный долг, а стояние под горячим солнцем, это наказание от коллекторов. Говорили также, что она просила у неравнодушных прохожих накормить ее бургерами из МакДональдза неподалеку.

До сих пор неизвестно, чем обусловлено такое странное поведение горожанки.

О ней писали и мы. В полиции тогда сообщили, что жалоб на поведение девушки не поступало, а прогнать или повлиять на нее правоохранители не могли, ведь горожанка не делала ничего незаконного.

Однако если «террористка» с баллончиком кому-то навредит, тогда правоохранители смогут ее задержать за хулиганство. Мы будем следить за ситуацией.

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