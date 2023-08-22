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  • Сотні людей кричали “гірко”: ситуація з дівчиною, яка днями стоїть в центрі Дніпра, вийшла з-під контролю

Сотні людей кричали “гірко”: ситуація з дівчиною, яка днями стоїть в центрі Дніпра, вийшла з-під контролю

Сьогодні 20:44
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Ситуація з дівчиною, яка понад тиждень стоїть біля стовпа в центрі Дніпра, загострюється.

Новости Днепра про Сотні людей кричали

Увечері 22 серпня, на Європейській площі зібралося понад сто людей, які прийшли подивитися на “Дніпровську Хатіко”. Так цю незнайомку прозвали у мережі, через аналогію з відомою історією про пса Хатіко, який вірно чекав свого господаря. 

Навколо стовпа зібралася сотня людей, які фотографують та розпитують дівчину, яка не полишає свого місця ні на мить. Хтось навіть намагався її поцілувати, і потім натовп почав кричати “гірко”. Про це повідомляє dnepr.info

Людей дійсно багато, і можна сказати, що ситуація явно вийшла з-під контролю. Дніпряни неоднозначно реагують на цю історію. Хтось продовжує вважати це жартом, а інші почали хвилюватися за дівчину, адже усе що з нею роблять перехожі, вже більше схоже на булінг. 

Зауважимо, що поруч патрулюють правоохоронці, які слідкують за ситуацією. Раніше в поліції повідомили, що скарг від містян щодо дівчини не надходило. Ба більше, вона нічого не порушує, тож може стояти, де їй заманеться. 

Ось так виглядає Європейська площа зараз:

Новости Днепра про Сотні людей кричали

Новости Днепра про Сотні людей кричали

Новости Днепра про Сотні людей кричали

Новости Днепра про Сотні людей кричали

Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в загадкової дівчини з Європейської площі, яка просить їжу з Маку в Дніпрі, з’явився “адвокат”.

Ніхто досі достеменно не знає чому та навіщо дівчина приходить на площу щодня, залишаючись біля стовпа на декілька годин. Хтось вважає це пранком, хтось соціальним експериментом, а хтось підозрює, що у містянка страждає на психічні розлади. Проте ні одну із версій поки що не можна, ні підтвердити, ні спростувати. 

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