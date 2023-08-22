Сотни людей кричали «горько»: ситуация с девушкой, на днях стоящей в центре Днепра, вышла из-под контроля

Ситуация с девушкой, которая больше недели стоит у столба в центре Днепра, обостряется.

Вечером 22 августа, на Европейской площади собралось более ста человек, пришедших посмотреть на «Днепровскую Хатико». Так эту незнакомку прозвали в сети, по аналогии с известной историей о псе Хатико, который верно ждал своего хозяина.

Вокруг столба собралась сотня людей. Они фотографируют и расспрашивают девушку, которая не покидает свое место ни на минуту. Кто даже пытался ее поцеловать, и потом толпа начала кричать «горько». Об этом сообщает dnepr.info.

Людей действительно много, и можно сказать, что ситуация очевидно вышла из-под контроля. Днепряне неоднозначно реагируют на эту историю. Кто-то продолжает считать это шуткой, а другие начали волноваться за девушку, ведь все, что с ней делают прохожие, уже больше похоже на буллинг.

Заметим, что рядом патрулируют правоохранители, которые следят за ситуацией. Ранее в полиции сообщили, что жалоб от горожан в отношении девушки не поступало. Более того, она ничего не нарушает, так что может стоять, где ей вздумается.

Вот так выглядит Европейская площадь сейчас:

Напомним, ранее мы рассказывали, что у загадочной девушки с Европейской площади, которая просит еду из Мака в Днепре, появился «адвокат».

Никто до сих пор точно не знает почему и зачем девушка приходит на площадь каждый день, оставаясь у столба на несколько часов. Кто-то считает это пранком, кто-то социальным экспериментом, а кто-то подозревает, что она страдает психическими расстройствами. Однако ни одну из версий пока нельзя, ни подтвердить, ни опровергнуть.

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