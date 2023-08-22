Третя «свічка», 54 поверхи та будинок-міст: які висотки хотіли збудувати у Дніпрі (ФОТО)

У Дніпрі повним ходом іде будівництво багатофункціонального комплексу Mayak. Вежа в 32 поверхи розташовуватиметься на 4-х поверховому стилобаті. У будівлі будуть як житлові квартири, так і комерційні приміщення. Вона стане однією з найвищих будівель Дніпра. До будівництва комплексу найвищими вважалися будівлі комплексу Башти – 28 поверхів та 106 метрів. Але також є ряд архітектурних проєктів у Дніпрі які не були поки що реалізовані, але будівлі повинні були бути ще вищими ніж ця.

Журналісти dnepr.info вирішили згадати проекти висоток, які хотіли звести у Дніпрі, але поки що вони так і залишилися на папері.

Бажання зводити у Дніпрі висотки на більш ніж 20 поверхів з’явилося в архітекторів ще у 1970-х роках і навіть було частково втілено – на житловому масиві Перемога з’явився комплекс із двох будинків заввишки 25 та 28 поверхів, прозваних у народі «свічками». Висота 28 поверхової будівлі становила 101 метр і на той час вони вважалися найвищими в Україні. Мало хто знає, що планувалося звести ще одну «свічку». Роботи з її зведення стартували – на місці, де мав бути будинок залили фундамент, але далі справа не пішла. Довгий час майданчик пустував, але тепер там будується новий будинок. У довіднику за 1987 рік було написано, що у Дніпрі на Перемозі стоїть три будинки, і навіть було дано фотографію, як вони виглядають, але це було лише фото проекту.

На початку 2000-х архітектором Олександром Дольником було спроєктовано комплекс «Брама». Планувалося, що будівля буде мультифункціональною, на 54 поверхи, висотою понад 150 метрів, але через кризу 2008 року спорудження будівлі довелося відкласти спочатку на декілька років. Але поки що собівартість проєкту називають не ринковою, і він відкладений.

Ще одна будівля, запланована архітекторами ще у 1990-х роках і досі не реалізована у Дніпрі – це будинок-міст. Будівля має починатися біля пам’ятника Слави та тягнутися Набережною Перемогою та закінчуватись в районі Палацу дітей та юнацтва. У комплексі мають бути не лише квартири, а й магазини, паркування. Сам будинок-міст повинен буде плавно переходити в спортивний комплекс, що складається з яхт-клубу, пірсів та парковки для гостей. Реалізація проекту ускладнюється економічною ситуацією країни.

фото: О. Костюк, О. Волок

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