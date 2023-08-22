Квіткова фотозона та синьо-жовті прапори: парки Дніпра прикрасили до Дня Незалежності (ФОТО)

Кожен може зробити яскраві патріотичні фото!

Уже завтра та післязавтра українці будуть відзначати важливі державні свята: 23 серпня – День державного прапора України та 24 серпня – День Незалежності.

До цих свят у Дніпрі вирішили прикрасити парки: там розвісили прапори та облаштували яскраву квіткову фотозону.

Про це повідомили у департаменті парків та рекреації Дніпровської міської ради.

Так, у парку ім. Шевченка біля Літнього театру майорять три великі прапори.

У парку Зелений Гай над пішохідною зоною розмістили композицію з державних прапорів.

Також тут облаштували яскраву квіткову фотозону для дітей та дорослих.

У парку ім. Писаржевського також є святкова атрибутика.

Щоб побачити це все на власні очі та зробити гарні фото – скоріше вирушайте в парк на прогулянку!

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