Підкинули в забитому цвяхами ящику: у Дніпрі допомоги потребує глуха такса, яка втратила око

У Дніпрі намагаються врятувати таксу, яка може втратити обидва ока.

Про це розповіла волонтерка Ольга Уманчик.

Невідомі підкинули волонтерам хвору таксу. Собака сиділа в забитому цвяхами ящику. Чотирилапа у тяжкому стані. Вона оглухла на обидва вуха, а тепер може втратити зір. Одне око доведеться видаляти, а ось друге треба рятувати.

Через хворі очі такса відчуває нестерпний головний біль. Собака постійно спить, але реагує на людей, які за нею доглядають. Наразі волонтерка збирає кошти на лікування бідної вухастої.

Часу обмаль, тож якщо у вас є змога допомогти бідній Стеллі Артуа вижити, тоді кошти можна перерахувати за реквізитами нижче.

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга Картки для допомоги: Уманчик Ольга Валентинівна 4149 4991 3681 6293 PrivatBank 4731 2196 3075 1208 PrivatBank 4441 1144 0474 0506 Monobank 5167 8031 0024 4404 OschadBank 4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank https://www.paypal.me/Umanchyk PayPal [email protected] Wise.com – міжнародні перекази [email protected] , Olga Umanchyk Розрахунковий рахунок PrivatBank БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH ЄДРПОУ/ІПН: 40416474 МФО: 305299

Призначення “Благодійна допомога для такси Стелли Артуа”

Читайте також:

Українська

Автор: