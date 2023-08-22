Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • Підкинули в забитому цвяхами ящику: у Дніпрі допомоги потребує глуха такса, яка втратила око

Підкинули в забитому цвяхами ящику: у Дніпрі допомоги потребує глуха такса, яка втратила око

Сьогодні 10:20
просмотров

У Дніпрі намагаються врятувати таксу, яка може втратити обидва ока.

Новости Днепра про Підкинули в забитому цвяхами ящику: у Дніпрі допомоги потребує глуха такса, яка втратила око

Про це розповіла волонтерка Ольга Уманчик. 

Невідомі підкинули волонтерам хвору таксу. Собака сиділа в забитому цвяхами ящику. Чотирилапа у тяжкому стані. Вона оглухла на обидва вуха, а тепер може втратити зір. Одне око доведеться видаляти, а ось друге треба рятувати. 

Через хворі очі такса відчуває нестерпний головний біль. Собака постійно спить, але реагує на людей, які за нею доглядають. Наразі волонтерка збирає кошти на лікування бідної вухастої. 

Часу обмаль, тож якщо у вас є змога допомогти бідній Стеллі Артуа вижити, тоді кошти можна перерахувати за реквізитами нижче. 

Куратор міні-притулку +380932350370 Ольга
Картки для допомоги:
Уманчик Ольга Валентинівна
4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk
 
Розрахунковий рахунок PrivatBank
БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299
Призначення  “Благодійна допомога для такси Стелли Артуа”
 

Новости Днепра про Підкинули в забитому цвяхами ящику: у Дніпрі допомоги потребує глуха такса, яка втратила око

Читайте також:

Новости Днепра про Підкинули в забитому цвяхами ящику: у Дніпрі допомоги потребує глуха такса, яка втратила окоУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

Залишити відповідь

Новини на цю тему

Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети: “Укрзалізниця” показала оновлені плацкартні вагони (ФОТО)
Новини Дніпра
Сьогодні 09:04
Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети: “Укрзалізниця” показала оновлені плацкартні вагони (ФОТО)

Останнім часом більшість українців під час поїздок віддають перевагу залізничним…

Сьогодні на деяких вулицях Дніпра відключать світло на 10 годин: причина та адреси
Новини Дніпра
Сьогодні 06:45
Сьогодні на деяких вулицях Дніпра відключать світло на 10 годин: причина та адреси

Підготуйтеся!

До Дніпра та області заборонили завозити харчі з Німеччини: що саме та у чому річ
Новини Дніпра
Вчора 21:26
До Дніпра та області заборонили завозити харчі з Німеччини: що саме та у чому річ

До Дніпропетровської області заборонили ввозити м'ясо птиці та яйця, які…

Нові правила передачі показників газу: дещо змінилося для деяких районів Дніпра та області
Новини Дніпра
Вчора 20:43
Нові правила передачі показників газу: дещо змінилося для деяких районів Дніпра та області

Це стосується користувачів, які живуть в Криворізькому та Дніпровському районах.

Наверх