Підкинули в забитому цвяхами ящику: у Дніпрі допомоги потребує глуха такса, яка втратила око

Про це розповіла волонтерка Ольга Уманчик.
Невідомі підкинули волонтерам хвору таксу. Собака сиділа в забитому цвяхами ящику. Чотирилапа у тяжкому стані. Вона оглухла на обидва вуха, а тепер може втратити зір. Одне око доведеться видаляти, а ось друге треба рятувати.
Через хворі очі такса відчуває нестерпний головний біль. Собака постійно спить, але реагує на людей, які за нею доглядають. Наразі волонтерка збирає кошти на лікування бідної вухастої.
Часу обмаль, тож якщо у вас є змога допомогти бідній Стеллі Артуа вижити, тоді кошти можна перерахувати за реквізитами нижче.
Читайте також:
Автор:
Останнім часом більшість українців під час поїздок віддають перевагу залізничним…
Підготуйтеся!
До Дніпропетровської області заборонили ввозити м'ясо птиці та яйця, які…
Це стосується користувачів, які живуть в Криворізькому та Дніпровському районах.