Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети: “Укрзалізниця” показала оновлені плацкартні вагони (ФОТО)

Але іноді не дуже комфортно, тому “Укрзалізниця” намагається покращувати сервіс.
Так, нещодавно компанія показала, як виглядають оновлені плацкартні вагони.
Вони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.
Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.
У результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях “Укрзалізниці” ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення, – йдеться у повідомленні.
Поки що такі вагони будуть курсувати на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці.
Сподіваємося, що незабаром оновлені плацкарти з’являться і у потягах, які курсують через Дніпро.
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