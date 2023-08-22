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  • Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети: “Укрзалізниця” показала оновлені плацкартні вагони (ФОТО)

Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети: “Укрзалізниця” показала оновлені плацкартні вагони (ФОТО)

Сьогодні 09:04
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Останнім часом більшість українців під час поїздок віддають перевагу залізничним перевезенням - це і відносно дешево, і надійно.

Новости Днепра про Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети:

Але іноді не дуже комфортно, тому “Укрзалізниця” намагається покращувати сервіс.

Так, нещодавно компанія показала, як виглядають оновлені плацкартні вагони.

Вони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення.

Новости Днепра про Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети:

Новости Днепра про Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети:

Про це повідомляє пресслужба “Укрзалізниці”.

У результаті капітально-відновлювального ремонту на потужностях “Укрзалізниці” ці вагони матимуть сучасну систему кондиціонування повітря, вакуумні туалети, якісне індивідуально кероване освітлення, – йдеться у повідомленні.

Новости Днепра про Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети:

Новости Днепра про Кондиціонери, кероване світло і вакуумні туалети:

Поки що такі вагони будуть курсувати на маршруті поїзда №7/8 Київ-Чернівці.

Сподіваємося, що незабаром оновлені плацкарти з’являться і у потягах, які курсують через Дніпро.

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