Масове замінування всіх шкіл на Дніпропетровщині: правоохоронці перевірили 396 об’єктів

Учора, 21 серпня, невідомий чоловік зателефонував на номер, який належить поліції охорони м. Київ, та повідомив про замінування всіх шкіл Дніпропетровщини.
Про це розповіли у Дніпровській міській раді.
Правоохоронці перевірили 396 об’єктів. Вибухонебезпечних предметів не виявили, на щастя, інформація про замінування не підтвердилась.
Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посеред вулиці знайшли гранату: коментар поліції.
Читайте також:
Автор:
Сьогодні ніч на Дніпропетровщині була тривожною.
Учора, 21 серпня, на автошляху неподалік села Затишне Кам’янського району…
Місцеві жартівливо називають їх "Помпеями" після реставрації.
Мешканця Дніпра підозрюють у замаху на умисне вбивство.