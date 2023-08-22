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  • Масове замінування всіх шкіл на Дніпропетровщині: правоохоронці перевірили 396 об’єктів

Масове замінування всіх шкіл на Дніпропетровщині: правоохоронці перевірили 396 об’єктів

Сьогодні 08:30
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"Мінери" ніяк не заспокоються.

Новости Днепра про Масове замінування всіх шкіл на Дніпропетровщині: правоохоронці перевірили 396 об'єктів

Учора, 21 серпня, невідомий чоловік зателефонував на номер, який належить поліції охорони м. Київ, та повідомив про замінування всіх шкіл Дніпропетровщини.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили 396 об’єктів. Вибухонебезпечних предметів не виявили, на щастя, інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посеред вулиці знайшли гранату: коментар поліції.

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Новости Днепра про Масове замінування всіх шкіл на Дніпропетровщині: правоохоронці перевірили 396 об'єктівУкраїнська

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