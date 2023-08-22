Масове замінування всіх шкіл на Дніпропетровщині: правоохоронці перевірили 396 об’єктів

"Мінери" ніяк не заспокоються.

Учора, 21 серпня, невідомий чоловік зателефонував на номер, який належить поліції охорони м. Київ, та повідомив про замінування всіх шкіл Дніпропетровщини.

Про це розповіли у Дніпровській міській раді.

Правоохоронці перевірили 396 об’єктів. Вибухонебезпечних предметів не виявили, на щастя, інформація про замінування не підтвердилась.

Важливо: якщо ви помітили підозрілий предмет, у жодному разі не чіпайте його, а відразу телефонуйте на лінію “101” чи “102”!

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі посеред вулиці знайшли гранату: коментар поліції.

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